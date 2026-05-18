Agenzia per la cybersicurezza nazionale, rafforzamento della struttura con nuove assunzioni
Prosegue a ritmo serrato l’attività di reclutamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, finalizzata ad attrarre esperti informatici in possesso di laurea magistrale in discipline STEM.
Sono 90 i neoassunti: 40 prenderanno servizio il prossimo 1° giugno, mentre il restante contingente sarà progressivamente inquadrato nei prossimi mesi.
Il nuovo personale, selezionato anche sulla base di significative esperienze professionali pregresse, contribuirà a rafforzare le strutture tecniche dell’Agenzia elevandone la capacità di intervento,
I profili professionali individuati sono nove e coprono un ampio spettro di competenze: dall’intelligenza artificiale al cloud, dalla crittografia alle tecnologie emergenti, fino alla gestione del rischio cyber.