Artemisia Lab lancia il programma WIN: un percorso integrato contro sovrappeso e obesità

14 maggio 2026 a

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A Roma prende forma un nuovo modello di presa in carico multidisciplinare dedicato alla gestione del sovrappeso e dell’obesità. Artemisia Lab, attraverso l’Unità di Endocrinologia, Nutrizione e Metabolismo, ha presentato “VINCI LA SFIDA. RITROVA IL TUO EQUILIBRIO”, il progetto clinico integrato che introduce il programma WIN – Weight Intensive & Nutrition, un percorso di 90 giorni costruito per accompagnare il paziente verso un riequilibrio metabolico e psico-fisico sotto supervisione specialistica.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che obesità e sovrappeso rappresentino oggi una delle principali emergenze sanitarie a livello globale. Condizioni multifattoriali che non possono essere affrontate esclusivamente attraverso una dieta, ma che richiedono un approccio clinico strutturato, capace di integrare competenze endocrinologiche, nutrizionali e psicologiche.

Il programma WIN si sviluppa attraverso un percorso intensivo e personalizzato che prevede valutazioni mediche, educazione terapeutica, monitoraggio clinico e supporto motivazionale. L’obiettivo è quello di aiutare il paziente non soltanto nella perdita di peso, ma soprattutto nel recupero di un equilibrio stabile e duraturo, migliorando parametri metabolici, qualità della vita e aderenza terapeutica.

A coordinare il progetto è un’équipe multidisciplinare composta da specialisti in endocrinologia e metabolismo, dietisti qualificati, infermieri dedicati e psicologi. Il lavoro integrato tra le diverse figure professionali consente di costruire un percorso calibrato sulle esigenze cliniche e personali di ciascun paziente, con particolare attenzione ai soggetti con indice di massa corporea elevato, rischio cardiovascolare o necessità di preparazione a interventi chirurgici.

Il protocollo si articola in una serie di incontri distribuiti nell’arco di tre mesi. Dopo una prima fase di valutazione clinica e nutrizionale, il paziente viene seguito attraverso controlli periodici, supporto psicologico e monitoraggio dei principali indicatori metabolici. L’approccio adottato si ispira alle raccomandazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e alle linee guida della European Association for the Study of Obesity.

Tra gli elementi centrali del progetto vi è l’educazione terapeutica, considerata fondamentale per favorire consapevolezza, autonomia e continuità nei risultati raggiunti. Il percorso mira infatti a modificare progressivamente abitudini e comportamenti, lavorando anche sugli aspetti emotivi e relazionali spesso connessi all’alimentazione.

La valutazione dell’efficacia del programma avviene attraverso il monitoraggio di parametri clinici e funzionali come BMI, circonferenza vita, pressione arteriosa, assetto lipidico e markers metabolici. Un sistema di follow-up continuo consente inoltre di verificare l’aderenza al percorso e favorire il mantenimento dei benefici nel lungo periodo.

Con il programma WIN, Artemisia Lab punta così a consolidare un modello innovativo di gestione integrata dell’obesità, fondato sulla centralità del paziente, sulla prevenzione delle complicanze metaboliche e su un’assistenza specialistica continuativa.