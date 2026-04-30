SiliconDev entra in SirtLife Corporation

Al via una piattaforma integrata per longevità e medicina personalizzata

30 aprile 2026 a

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Il gruppo SiliconDev entra nel capitale della SirtLife Corporation con un investimento strategico volto a sviluppare un ecosistema integrato dedicato a longevità, nutraceutica avanzata, genetica e medicina personalizzata. L'operazione punta a costruire una piattaforma che unisca ricerca scientifica, tecnologie per la salute, analisi genetica e medicina predittiva per migliorare prevenzione e qualità della vita. "L'ingresso di SiliconDev nel capitale di SirtLife Corporation rappresentano per SiliconDev un passaggio strategico di grande rilevanza - ha dichiarato Stefano Valore- il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione di una piattaforma solida, credibile e scientificamente orientata, capace di integrare tecnologia, prevenzione, longevità e salute personalizzata, con una visione innovativa e internazionale".

SirtLife opera nello sviluppo di soluzioni nutraceutiche innovative orientate alla longevità sana, lavorando su processi biologici chiave come stress ossidativo, infiammazione e metabolismo cellulare. Il progetto mira a sviluppare un'infrastruttura di medicina predittiva e preventiva, basata sull'integrazione di dati biologici e genetici per personalizzare le strategie di prevenzione.

L'ingresso di SiliconDev combina innovazione tecnologica, scalabilità e rigore scientifico, supportata da un team internazionale: figure chiave come Giovanni Ciallella e Paolo Siniscalco contribuiscono allo sviluppo strategico e alla crescita della società.