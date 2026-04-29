RAM S.p.A. chiude il 2025 con +39% di crescita nel valore della produzione

29 aprile 2026 a

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RAM S.p.A. Logistica-Infrastrutture-Trasporti, società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha chiuso l’esercizio 2025 registrando risultati positivi, che testimoniano il rafforzamento del suo ruolo strategico a supporto del MIT e delle principali politiche pubbliche nei settori della logistica, della portualità e del trasporto marittimo. Il valore della produzione ha raggiunto i 7,743 milioni di euro, segnando un incremento del 39% rispetto ai 5,548 milioni dell’anno precedente. Questo dato è accompagnato da una significativa crescita dell’organico aziendale, passato da 31 a 50 unità nel biennio 2024-2025, pari a un aumento del 61%, a conferma della volontà di RAM di potenziare le proprie competenze operative.

Sul piano economico, l’utile d’esercizio si attesta a 406 mila euro, con un progresso del 43% rispetto all’anno passato. Si è registrato anche un significativo incremento dei livelli produttivi su specifiche linee progettuali strategiche sia in termini di giornate lavorate, passate da 3.090 nel 2024 a 4.666 nel 2025 (+51%), sia in termini di ricavi, cresciuti da 4,4 milioni di euro a 6,4 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio, RAM ha dimostrato una solidità e coerenza gestionale, con risultati in linea con il consuntivo a giugno 2025 e con le previsioni di budget relative al secondo semestre, confermando così la propria affidabilità e capacità di rispettare le stime programmatiche.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti, che rappresentano il frutto di un percorso di crescita costante, sostenuto da una strategia vincente nei settori chiave dell’economia del mare e dei trasporti – ha dichiarato Davide Bordoni, Amministratore unico di RAM S.p.A. Logistica-Infrastrutture-Trasporti –. Questi dati confermano la nostra capacità di rafforzare la produttività, ampliare le competenze e sostenere l’innovazione nel settore, rispondendo con efficienza alle esigenze del Ministero e del Paese. Desidero rivolgere un ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per il sostegno e la fiducia riposta nel nostro operato, elementi fondamentali per il raggiungimento di questi importanti risultati. Con determinazione, continueremo ad affrontare le nuove sfide con lo stesso spirito di responsabilità che ha contraddistinto questi ultimi anni”.