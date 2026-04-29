A Castelnuovo di Porto la mostra di Elizabeth Waltenburg

29 aprile 2026 a

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Venerdì 8 maggio alle 18 verrà inaugurata al Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto la mostra personale di Elizabeth Waltenburg dal titolo “Waldeinsamkeit”, a cura di Giuseppe Stagnitta, alla presenza del sindaco Riccardo Travaglini, e delle Assessore alla Valorizzazione dei Beni culturali e di Rocca Colonna, Fulvia Polinari, e alla Cultura, Alessia Lupino, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto.

L’artista argentina presenta per questa occasione circa 40 opere che descrivono bene il suo percorso, dove la pittrice elabora il tema della ricerca di sé stessi all’interno dell’Altro da sé; Waldeinsamkeit - dal tedesco la “solitudine nel bosco” - ci suggerisce una ricerca che ha come obiettivo l’autoconsapevolezza, attraverso una pittura gestuale potente e diretta.

Dichiara Giuseppe Stagnitta: “La solitudine nel bosco a cui fa riferimento il titolo della mostra è la ricerca dentro di sé da parte dell’Artista di quel dualismo in cui è stata immersa dalla nascita; uno slancio vitale che è anche uno slancio inconsapevole alla cura di sé e all’elaborazione dei propri conflitti, attraverso opere pittoriche dal tratto autentico, deciso e materico, che rientrano in quel modo di fare arte figlio delle avanguardie storiche di fine Ottocento, che si emancipano nella grande pittura del Novecento di Bacon, Lucian Freud e Jenny Saville. L’opera pittorica di Elizabeth è un afflato in cui il gesto, nella potenza poetica del suo movimento, della sua azione sulla tela, dall’anima del cuore, passa direttamente alla realtà condivisibile, senza mediazioni.”

Aggiunge il Sindaco Travaglini: “Restituire senso ai luoghi, attivarne la memoria, proiettarli nel presente; è in questa visione che prende forma il progetto culturale promosso dall’Amministrazione Comunale di Castelnuovo di Porto con questa mostra, che si colloca all’interno di una strategia che riconosce nella Rocca Colonna non soltanto un simbolo della storia locale, ma un luogo vivo, capace di produrre cultura e generare nuove forme di relazione tra passato e contemporaneità. L’obiettivo che questa Amministrazione persegue è rendere la Rocca un punto di riferimento per l’arte contemporanea, uno spazio riconoscibile e qualificato, in cui la selezione di mostre di alto livello diventa strumento di crescita culturale, sociale ed economica per l’intero territorio”.

Elizabeth Waltenburg è una pittrice franco argentina, nata a Buenos Aires, cresciuta a Parigi e attualmente residente a Roma. “L’arte è la mia lingua - scrive - le mie opere sono state descritte come surrealismo, realismo magico, simbolismo, femministe, raffiguranti figure femminili enigmatiche, ritratte in ambientazioni senza tempo, che trasmettono un senso di magia e mistero, una cornice perpetua e immobile, spesso popolata da strani animali che ricordano i bestiari medievali.”

Waltenburg ha esposto le sue opere in numerose gallerie e sedi culturali in giro per il mondo: Buenos Aires, Panama, Costa Rica, Barcellona, Parigi, Roma, al Palazzo Stella di Genova, al MAEC di Milano. Già vincitrice del Concorso dalla Facoltà delle Belle Arti, Nueva Escuela, di Buenos Aires nel 2005, ha vinto l’Ecco Echo Award della Classical Roman Arts Foundation di Roma nel 2021, ed è stata premiata al Satura International Contest (2014) di Genova e al XXVIII Salone Nazionale di Pittura del Museo Civico di Belle Arti di Fernan Felix Amador, di Lujan, nel 2006.

Giuseppe Stagnitta è laureato in Psicofisiologia Clinica all’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 2026 ha curato “Warhol vs Banksy – Passaggio a Napoli” al Museo Nazionale di Villa Pignatelli e “New York anni Ottanta. Il movimento culturale che ha rivoluzionato l’Arte, la Musica e la Moda dell’intero pianeta” al Palazzo della Cultura di Catania. Nel 2025 ha firmato “Warhol Banksy. Confronto tra due superstar della comunicazione” al Palazzo della Cultura di Catania e “Pop Japan” al Palazzo Gallo di Osimo. Nel 2024 ha curato per la Regione Lazio la personale di Emilio Leofreddi al WeGil di Roma, prodotta dalla Fondazione Terzo Pilastro – Mediterraneo. Tra i progetti precedenti si ricordano la mostra fotografica “L’inchiostro e lo sguardo – Immagini di due testimoni del Novecento: Inge Feltrinelli e Giulio Bollati” per Taobuk a Taormina (2017), “Fino all’ultimo respiro – Una generazione stellare” dedicata alla Scuola di Piazza del Popolo di Roma al Museo Platamone di Catania (2016), e “Abstracta – da Balla alla Street Art. 100 anni di storia dell’astrattismo con oltre 100 artisti italiani” al Museo Gagliardi di Noto (2018).

Nel corso della sua carriera, Stagnitta ha ricoperto diversi incarichi di direzione artistica: dal 2015 al 2017 è stato consulente alla cultura del Comune di Taormina e direttore artistico del Museo di Noto – Convitto delle Arti Noto Museum; dal 2009 al 2012 ha diretto lo spazio arte del Room26 di Roma; dal 2004 al 2008 è stato direttore artistico del Comune di Giardini Naxos; dal 1999 al 2003 ha diretto lo spazio arte del GOA di Roma; dal 1994 al 1998 lo spazio arte DDT, sempre a Roma. Nel 2011 ha ideato Emergence, Festival di Arte Pubblica di Giardini Naxos. La mostra, visitabile gratuitamente, sarà aperta al pubblico dal 9 maggio al 26 luglio e potrà essere visitata dal martedì alla domenica, con orario 10:30–13:00 e 16:30–19:00. Il lunedì e il 2 giugno gli spazi resteranno chiusi. L’esposizione si svolge al Palazzo Ducale di Castelnuovo di Porto, in Piazza Vittorio Veneto 10.