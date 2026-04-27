"Primavera di Roma: Nascita e Rinascita", la celebrazione del Natale di Roma

Maria Monsè 27 aprile 2026 a

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L’evento “Primavera di Roma: Nascita e Rinascita Celebrazione del Natale di Roma“ si è svolto nei giorni scorsi presso l’Hotel The Hive, promosso dall’Associazione Culturale L’Alba del Terzo Millennio, presieduta da Sara Iannone.

Ad aprire la manifestazione è stata la lectio magistralis dello storico professor Vittorio Maria De Bonis, che ha ripercorso il ruolo centrale dell’antica Roma nella costruzione della civiltà europea. Nel suo intervento, il docente ha sottolineato la capacità dell’Impero Romano di distinguersi per organizzazione giuridica, amministrativa e visione politica, richiamando anche il celebre passo virgiliano Parcere subiectis, debellare superbos, simbolo di un modello fondato su equilibrio tra autorevolezza e umanità.

Successivamente è intervenuta la psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Rospo, che ha proposto una riflessione sul valore simbolico dei fiori nella sfera emotiva e relazionale, soffermandosi sul loro significato archetipico.

Spazio poi a Eleonora Brugnone, con un contributo dedicato alla cura di sé e alla bellezza come espressione di armonia interiore.

Momento centrale della serata la sfilata dello stilista Raffaele Marchese, che ha presentato una collezione esclusiva ispirata al tema della Rinascita, in omaggio al Natale di Roma. In passerella abiti impreziositi da dettagli floreali, tessuti ricercati e una palette cromatica che andava dalle tonalità del rosa e del bianco fino al porpora e al fucsia, simboli di femminilità, forza e rinnovamento.

«Questa collezione è il mio tributo alla Città Eterna e alla sua inesauribile capacità di ricominciare», ha dichiarato Marchese. «Ogni trama racconta una storia di bellezza che rinasce, proprio come Roma fa da oltre due millenni».

A conclusione della sfilata, tra le scenografie curate da Lilly Party , alcune ospiti hanno sfilato con acconciature e outfit a tema floreale. Tre i riconoscimenti assegnati per gli abbinamenti più originali: Zina Ben Salem e Roselyne Mirialachi.

La serata è poi proseguita con una cena placée accompagnata da brindisi e dall’esecuzione dell’Inno a Roma, sulle selezioni musicali del DJ Stefano Salvati.

Numerosi gli ospiti presenti, tra cui l’attrice Beatrice Luzzi, il principe Guglielmo Marconi Giovanelli, la presidente del Rotary Roma Aniene Elisabetta Gabrielli, il prefetto Fulvio Rocco, l’imprenditore Silvio Gallo, il professore Luca Filipponi con Giovanna Di Filippo, la dottoressa Ella Grimaldi, Priscilla Arcioni, il professor Massimiliano Mancini, Laura Nuccetelli , la professoressa Fabia Baldi, Gloria Altieri, Maria Pia Cappello, il look maker Sergio Tirletti e numerosi rappresentanti del mondo culturale e istituzionale romano.