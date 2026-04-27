"Cava muta" è tornata: Angolo Trieste e Croccante lanciano la seconda edizione del festival

27 aprile 2026 a

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Dopo il successo della prima edizione, torna CAVA MUTA, il festival immersivo che unisce musica, arte e sperimentazione in una delle location più suggestive del territorio romano. L’evento, ideato e prodotto da Angolo Trieste e Croccante, si terrà il 9 maggio 2026 nella cornice naturale della Valle Muta, a Castelnuovo di Porto (RM).

Nato con l’obiettivo di creare un’esperienza fuori dagli schemi, Cava Muta trasforma una cava naturale in uno spazio vivo, dove il suono incontra la materia e il paesaggio diventa parte integrante della performance. Un format originale che fonde musica, arte e spettacolo, dando vita a un ecosistema creativo capace di coinvolgere il pubblico in modo autentico e partecipativo.

«Cava Muta nasce dalla volontà di creare qualcosa che andasse oltre il format tradizionale di festival, trasformando una cava naturale in uno spazio vivo, capace di unire musica, arte e persone in modo autentico. La prima edizione ci ha dimostrato che esiste una community pronta a riconoscersi in questo tipo di esperienza», ci spiega Giorgio Labrinopoulos, tra gli organizzatori dell’evento. «Con la seconda edizione vogliamo fare un passo in avanti: alzare il livello e consolidare un’identità sempre più forte, senza perdere l’energia che ha reso unico il progetto».

«Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema in cui musica, persone e brand convivano in modo naturale», ci dice Gabriele Greco, co-organizzatore di Cava Muta. «Stiamo lavorando per rendere l’esperienza ancora più completa e immersiva, dal punto di vista sia artistico sia produttivo. Il 9 maggio sarà un momento importante: non solo una conferma, ma un’evoluzione del progetto».

Il pubblico di Cava Muta è composto principalmente da giovani tra i 23 e i 32 anni. Una community attiva e influente, in grado di generare milioni di impression e contenuti organici attorno all’evento.

Durante il festival saranno presenti aree tematiche, bar branded, attività esperienziali e spazi dedicati al food, pensati per offrire un’esperienza completa e immersiva. Il progetto rappresenta inoltre un’importante piattaforma di visibilità per i brand, con possibilità di attivazioni integrate e contatto diretto con il pubblico.

Con la sua seconda edizione, Cava Muta si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione, capace di ridefinire il concetto di festival contemporaneo attraverso un’esperienza immersiva, identitaria e in continua evoluzione.

Sarà possibile acquistare il proprio biglietto direttamente su https://xceed.me/en/roma/event/0905-croccante-angolo-trieste-cava-muta/224129/channel/croccante-2

Il Tempo ha il piacere di partecipare come Media Partner dell’evento.