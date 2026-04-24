Run Rome The Marathon, nuova data 14 marzo 2027. Corriere dello Sport-Stadio e Infront Italy si aggiudicano il bando per l'organizzazione fino al 2031

Assegnato il bando di Roma Capitale per l'organizzazione della maratona a Roma nei prossimi cinque anni. Si va nel segno della continuità con Corriere dello Sport-Stadio e Infront Italy e SSD Rome Marathon Runners che hanno portato al grande successo la Run Rome The Marathon

24 aprile 2026 a

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Avanti tutta, un passo alla volta, fino ad immensi traguardi e per altri cinque anni ancora. Run Rome The Marathon va avanti, verso infiniti sogni di gloria portando in alto la città di Roma e i suoi maratoneti provenienti da tutto il mondo. L'edizione del 2027 è in programma per domenica 14 marzo, aperte le iscrizioni.

Cinque anni ancora

Si va nel segno della continuità, con l'Ati composto da Corriere dello Sport-Stadio, Infront Italy e SSD Rome Marathon Runners che ha vinto il Bando e ottenuto da Roma Capitale il benestare per organizzare per i prossimi cinque anni (2027-2031) la Run Rome The Marathon.

Un nuovo progetto quello dell'organizzazione della maratona capitolina partito dal 2019 e che ha visto lo svolgimento di ben sei edizioni (2021-2026) caratterizzate da una crescita numerico partecipativa straordinaria e unica nel settore, passando dagli 8mila iscritti del settembre 2021 alla cifra record di 36mila partecipanti di un mese fa, 22 marzo 2026, con il 75% di atleti esteri provenienti da ben 166 nazioni del mondo. Nessuna maratona al mondo ha realizzato in questi anni un simile processo di crescita.

In pochi anni Run Rome The Marathon è passata così dall'essere un normale evento sportivo per lo più italiano ad un grande evento di assoluto livello internazionale, tanto da diventare, numeri alla mano, la decima maratona al mondo per partecipazione.

Numeri importanti, un successo sperato ma non casuale, frutto di sogni, grandi visioni, progetti e tanto lavoro svolto da grandi professionisti del settore delle aziende sopra menzionate, ovviamente insieme e in grande unione e sintonia totale con Roma Capitale.

Davanti ora ci sono altri cinque anni, dove si proverà (come sempre) ad osare, a immaginare mete ancora più grandi, a provocare forti emozioni nelle centinaia di migliaia di maratoneti che arriveranno in tutti questi anni per correre e visitare Roma. Un evento che, come misurato anche da studi in collaborazione con Università Sapienza, genera ad oggi ogni anno oltre 120milioni di indotto economico generato sul territorio.

Corriere dello Sport-Stadio e Infront Italy continueranno a organizzare la Maratona di Roma anche per i prossimi 5 anni – afferma l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato - Gli uffici del dipartimento Sport hanno ufficializzato l'affidamento dopo la chiusura del bando pubblico. La grande notizia per la città è che la concessione ha il valore di 1,25 milioni annui, più del triplo rispetto ai 333mila euro corrisposti per le ultime due manifestazioni. In pratica, un'edizione della prossima maratona vale quanto tutte le precedenti cinque organizzate messe insieme. E complessivamente nelle casse pubbliche entreranno 6,2 milioni di euro, oltre a tutte le ricadute economiche legate all'evento. E' la conferma di quanto, con il lavoro di questa amministrazione e degli organizzatori, la maratona di Roma sia cresciuta - sottolinea Onorato - e sia diventata un grande evento mondiale: nel 2021, al nostro arrivo, c'erano 8 mila partecipanti con il 20% dall'estero, mentre l'ultima edizione si è chiusa con 60mila iscritti a tutte le gare con oltre il 70 per cento di stranieri".

“Siamo davvero soddisfatti di poter annunciare oggi ufficialmente di esserci aggiudicati il bando per l'organizzazione e gestione per le prossime 5 edizioni della Run Rome The Marathon, una manifestazione che è molto più di un evento sportivo: è una piattaforma globale capace di valorizzare Roma, generare impatto economico concreto e unire persone da ogni parte del mondo attraverso valori universali come sport, inclusione e condivisione. Siamo estremamente orgogliosi del percorso compiuto insieme ai nostri partner e a Roma Capitale, che in pochi anni ci ha portato a posizionare questa maratona tra le più rilevanti a livello internazionale. La conferma per i prossimi cinque anni è per noi un segnale di fiducia e responsabilità: continueremo a investire con visione, innovazione e passione per rendere Run Rome The Marathon un punto di riferimento sempre più prestigioso nel panorama mondiale, contribuendo al contempo alla crescita e all’attrattività del territorio.” ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy.

"In pochi anni abbiamo portato Roma e la sua maratona a livelli d'eccellenza, siamo ormai tra le più importanti corse del mondo. Fin dall'inizio Run Rome The Marathon si è dimostrato un progetto vincente, un cambiamento di rotta totale rispetto al passato. Ora grazie alla vittoria del bando di Roma Capitale proseguiremo questo progetto, con ancora più energia, volontà, professionalità, idee e visioni che siamo certi porteranno questo evento ancora più in alto, avvincente ed emozionante" ha dichiarato Daniele Quinzi, Direttore Marketing di Corriere dello Sport-Stadio.

“La crescita della Run Rome The Marathon negli ultimi sei anni è stata guidata da una visione chiara e da un’esecuzione coerente. La prossima fase consiste nel costruire su queste basi e continuare a cogliere le opportunità offerte dalla crescita globale del panorama delle maratone” – ha detto Lorenzo Benfenati Race Director e Senior Manager Infront Italy.

L'edizione 2027

Domenica 14 marzo 2027, questa la nuova data della 32esima edizione della maratona a Roma, attesi ancora una volta grandi campioni e appassionati runner da tutto il mondo. Per l'ultima edizione 2026 per la prima volta si è raggiunto un sold out delle iscrizioni con ben quattro mesi di anticipo rispetto alla data dell'evento, con il numero limite di 36mila persone. Nel complesso insieme alla Fun Run del sabato mattina con 20mila persone e alla staffetta solidale con altri 6mila partecipanti, nell'intero fine settimana in oltre 60mila persone indossarono un pettorale.

Un evento per tutti

Run Rome The Marathon in questi anni non è stato solo puro agonismo, ma grazie anche alla staffetta solidale Run4Rome Relay e alla stracittandina Fun Run, è stato un evento con una forte impronta solidale con oltre 40 Organizzazioni No Profit aderenti, ma anche di inclusione, benessere e tanto altro. Un evento internazionale per la città di Roma e per i cittadini romani che possono essere completamente protagonisti. Da considerare anche l'Expo Village del marzo scorso di grande successo situato per la prima volta al Circo Massimo dove vi era anche il traguardo di tutti gli eventi.