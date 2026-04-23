Roma, domani Convegno Cisl Con Piantedosi, Gualtieri, Leccese e Fumarola.

23 aprile 2026 a

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La CISL FP Nazionale organizza il convegno dal titolo "40 anni dalla Legge Quadro sulla Polizia Locale: il tempo è ora!". L'evento si terrà domani a Roma, venerdì 24 aprile 2026, a partire dalle ore 9:30, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, in Piazza di Pietra. L'iniziativa nasce dalla necessità di discutere una riforma vera per la Polizia Locale e la costruzione di un sistema di sicurezza integrato, temi ritenuti non più rinviabili dopo quarant'anni di attesa.

Dopo la relazione introduttiva del Segretario Generale CISL FP, Roberto Chierchia, parteciperanno ai lavori: Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno; Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Flavio Cera, Consigliere Regione Lazio, delegato dal Governatore Francesco Rocca; Vito Leccese, Vice Presidente delegato alla Sicurezza e alla polizia Locale ANCI; Mario De Sclavis, Comandante Generale Polizia Locale di Roma Capitale. Chiuderà i lavori della mattinata la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola.

"Quarant'anni di attesa per la riforma della Polizia Locale sono troppi - dichiara Roberto Chierchia, Segretario Generale CISL FP -. È tempo di passare dalle parole ai fatti con una riforma vera che riconosca finalmente il ruolo centrale e la dignità professionale degli agenti all'interno di un moderno sistema di sicurezza integrato. Il tempo è ora: non possiamo più permetterci rinvii. Per questo, vogliamo aprire un confronto serio e permanente tra Istituzioni e parti sociali".

