NWG tra i protagonisti di “Una missione da compiere” l'evento promosso da Assobenefit per la VII Giornata Nazionale delle Società Benefit

23 aprile 2026 a

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La rete d’imprese NWG ha partecipato alla VII Giornata Nazionale delle Società Benefit, promossa da Assobenefit e in programma a Milano presso Cariplo Factory, portando la propria esperienza e il proprio impegno concreto nello sviluppo di un modello d’impresa orientato al beneficio comune.

Al centro dell’edizione 2026, intitolata “Una missione da compiere”, il ruolo sempre più strategico delle Società Benefit nel rafforzare i territori, costruire filiere sostenibili e generare valore condiviso attraverso una governance evoluta e una collaborazione efficace tra pubblico e privato.

In questo contesto, per NWG Claudia Ravera, Chief Sustainability Officer, presente al tavolo dei relatori ha portato il suo contributo nel panel “Prospettive | Governance, beneficio comune, stakeholder”, dedicato all’evoluzione del modello benefit e alle sfide future in termini di impatto e responsabilità.

La partecipazione all’evento si inserisce in un percorso coerente che vede NWG distinguersi per il proprio impegno strutturato nella sostenibilità. In particolare, due realtà del network incarnano pienamente i principi delle Società Benefit:

NWG Energia, attiva dal 2014 come trader di energia proveniente esclusivamente da fonti 100% rinnovabili, ha sviluppato un modello d’impresa orientato alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica. Con una base di circa 120.000 clienti, l’azienda si posiziona come alternativa concreta nel mercato energetico, evitando il ricorso al gas e promuovendo soluzioni a impatto zero. Società Benefit, è stata la prima realtà del settore a certificarsi come azienda a emissioni zero nette, rafforzando il proprio impegno verso gli obiettivi europei di neutralità climatica.

NWG Italia, Società Benefit dal 2020, opera dal 2003 nell’ambito dell’efficientamento energetico domestico attraverso l’installazione di soluzioni a basso impatto ambientale, tra cui impianti fotovoltaici. Con circa 28.000 installazioni sul territorio nazionale, l’azienda contribuisce alla diffusione di modelli di consumo energetico più consapevoli e sostenibili. Attraverso la propria rete, promuove una cultura orientata alle energie rinnovabili, favorendo l’indipendenza energetica delle famiglie e la riduzione dei costi in bolletta, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica.

«Partecipare alla Giornata Nazionale delle Società Benefit significa contribuire a un confronto di alto livello su un modello d’impresa che non è più solo prospettico, ma già concreto e misurabile», dichiara Claudia Ravera, CSO di NWG. «Per NWG essere Società Benefit non è una scelta formale, ma un impegno quotidiano che guida le decisioni strategiche, rafforza la relazione con gli stakeholder e genera valore condiviso nei territori in cui operiamo».

Attraverso la propria presenza all’evento, NWG conferma la volontà di essere parte attiva in una comunità di imprese che promuove un’economia competitiva, innovativa e orientata al bene comune, contribuendo alla diffusione di modelli imprenditoriali sostenibili e responsabili. NWG ha inoltre contribuito attivamente alla stesura del Position Paper promosso da Assobenefit in occasione dei 10 anni della Legge 208/2015 sulle Società Benefit, documento strategico presentato durante la Giornata Nazionale, volto a delineare evoluzioni normative e prospettive di sviluppo del modello benefit in Italia che verrà pubblicato nei prossimi giorni.