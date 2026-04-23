MIM, Valditara incontra la Ministra dell'Istruzione spagnola Tolón. Il Ministro: “Creeremo Campus per scambi di eccellenze tra i due Paesi. Cooperazione su IA, lotta al bullismo, alla dispersione scolastica, ai rischi derivanti dai social e dall'uso precoce degli smartphone”

23 aprile 2026 a

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Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato oggi al MIM la Ministra dell’Istruzione, della Formazione Professionale e dello Sport della Spagna Milagros Tolón. Nel corso del bilaterale, svoltosi in un clima di grande sintonia, è emersa la volontà comune di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, ponendo le basi per nuove collaborazioni bilaterali in ambito didattico ed educativo e per una risposta coordinata alle sfide della modernità.

"Il colloquio con la Ministra Tolón è stato estremamente positivo e rappresenta, anche nelle comuni dichiarazioni, un esempio di 'buona politica' al servizio dei cittadini e dei giovani. Abbiamo concordato di potenziare lo studio della lingua italiana in Spagna e di avviare una cooperazione strutturata tra gli istituti italiani e quelli spagnoli, in particolare attraverso la creazione di Campus, dove le scuole di entrambi i Paesi potranno sviluppare progetti comuni e scambi d’eccellenza con il coinvolgimento di imprese italiane e spagnole. Abbiamo inoltre istituito gruppi di lavoro congiunti per elaborare strategie condivise su temi cruciali: dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nella didattica alla lotta contro il bullismo e la violenza. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla prevenzione dei rischi derivanti dai social media e dall’uso precoce degli smartphone, oltre al contrasto alla dispersione scolastica. Si tratta di una sinergia fondamentale per garantire ai nostri studenti un ambiente formativo sicuro e all’avanguardia”, ha dichiarato il Ministro Valditara.

In questo quadro di rafforzamento della collaborazione bilaterale, su impulso del Ministro Valditara, è stato finalizzato il lavoro per consentire l’apertura della sezione di lingua spagnola presso il Liceo Vico di Napoli già a partire dall’anno scolastico 2026/27. Si tratta della decima sezione con l’opzione internazionale di spagnolo in Italia, un traguardo che conferma l’impegno comune nel promuovere il plurilinguismo.

Un ulteriore punto di convergenza ha riguardato la condivisione a livello internazionale delle buone pratiche nel campo dell’istruzione. La Spagna ha accolto l’invito del Ministro Valditara a partecipare a inizio giugno al "Villaggio Mediterraneo", l’iniziativa organizzata dall’Italia in Egitto. L’evento rappresenterà un’occasione fondamentale per presentare e conoscere le migliori esperienze didattiche dei Paesi dell’area mediterranea.

