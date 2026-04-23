Frosinone, inaugurato il nido aziendale della ASL. Maselli: «Realizzato con fondi regionali per rafforzare i servizi dedicati alle famiglie e al territorio»

23 aprile 2026 a

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La Fondazione Artemisia ETS e la Fondazione Unipancreas promuovono congiuntamente una serata dedicata ai Medici di Medicina Generale per la presentazione del Vademecum “Tumore del pancreas – dalla prevenzione alla sorveglianza”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Presidente della Fondazione Unipancreas, dott. Giovanni Butturini, e la Presidente della Fondazione Artemisia ETS, prof.ssa Mariastella Giorlandino, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra medicina territoriale e specialistica su una delle patologie oncologiche più complesse e aggressive.

Il Vademecum è frutto del lavoro congiunto del dott. Giulio Rigon e della dott.ssa Sonia Zenari, in rappresentanza dei Medici di Famiglia di Verona e Provincia, insieme al team Pancreas dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, con il contributo delle dottoresse Elisa Bannone, Martina Guerra, Erica Pizzocaro e Roberta Vella, sotto il coordinamento del dott. Giovanni Butturini.

Nel prestigioso scenario del Campidoglio, presso la Sala del Carroccio, si terrà una serata di approfondimento sul ruolo centrale dei Medici di Medicina Generale nella prevenzione, nel riconoscimento precoce e nella sorveglianza della patologia.

L’appuntamento è fissato per giovedì 28 maggio alle ore 17.00.

Seguirà un momento di confronto diretto con i professionisti presenti, finalizzato a consolidare la sinergia tra ospedale e territorio.

La partecipazione è su invito.

Per iscriversi è sufficiente rispondere a questa e-mail indicando il proprio nome e cognome

