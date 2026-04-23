ArtemisiaLab, il percorso completo per tornare a muoversi senza dolore

23 aprile 2026 a

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Il dolore articolare, che si tratti di un’anca o di ginocchio che limita il cammino o che impedisce di salire le scale non è solo un fastidio fisico, ma un ostacolo alla propria libertà. Oggi, grazie alla sinergia tra strutture di prestigio e tecniche mini-invasive, tornare a muoversi senza dolore non è più un traguardo lontano, ma una realtà concreta.

Dalla consolidata collaborazione con il Gruppo Artemisia Lab, punto di riferimento per la diagnostica e la prevenzione a Roma, nasce un percorso di cura completo che accompagna il paziente dalla prima visita fino alla risoluzione chirurgica o conservativa.

Il Dott. Manfredi Barbarino collabora da anni con questo prestiogioso gruppo dove il connubbio tra innovazione e ricerca dei proticolli giusti per ogni patologia sono la missione quotodiana.

Dopo un'attenta valutazione durante una visita il dott. Barbarino valutera' quale terapia intraprendere affidandosi anche a trattamento come il PRP ovvero una terapia infiltrativa che utilizza i fattori di crescita prelevati direttamente dal sangue del paziente. È una soluzione sicura e naturale per stimolare la riparazione dei tessuti in caso di tendinopatie o artrosi iniziale, ritardando o talvolta evitando l'intervento chirurgico.

A volte per evitare l'intervento bastano anche cicli fisioterapici soprattutto per patologie della colonna o infiltrazioni intrarticolari con acido ialuronico nel caso di patologia artrosica del ginocchio.

Quando il danno articolare pero' richiede un intervento risolutivo il dott. Barbarino puo' offrire al paziente una sede d'elezione ovvero l’IDI - Istituto Dermatologico Italiano dove si puo' accedere all'intervento in convenzione con SSN.

Nonostante la fama storica nel campo della dermatologia, l’IDI rappresenta oggi un polo d’eccellenza per la chirurgia ortopedica.

In questa struttura di alto livello, eseguo interventi di:

* Protesi d'Anca: con approcci mirati al risparmio dei tessuti (tissue sparing) per un recupero funzionale rapido.

* Protesi di Ginocchio: utilizzando protocolli di ultima generazione per garantire stabilità e naturalezza del movimento.

L’obiettivo è chiaro: ridurre l'impatto dell'intervento e permettere al paziente di rimettersi in piedi nel minor tempo possibile.

Come gia' detto pero' non sempre la chirurgia è l'unica strada! Importante e' non cedere ad abituarsi al dolore o adattarsi a questo peggiorando il proprio stile di vita. Oggi le aspettative di vita si sono allungate e possiamo viverla bene con l'aiuto di professionisti come quelli di Artemisia Lab.