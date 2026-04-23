Al via progetto Bf Organic: verso una produzione 100% biologica

Il Presidente Esecutivo del Gruppo annuncia che la produzione biologica coinvolgerà progressivamente tutti gli ettari gestiti, anche a livello internazionale, dalle società del Gruppo “Porteremo il biologico del futuro nel Mondo”

23 aprile 2026 a

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– Il Presidente Esecutivo di BF SpA, Federico Vecchioni – in visita oggi presso Milling Hub, l’innovativa piattaforma molitoria che permette la completa tracciabilità del prodotto, sviluppata nel polo industriale di Cremona da BF insieme al suo partner storico Ocrim, tra i più grandi produttori di mulini su scala globale – durante la visita del sito e dei nuovi stabilimenti ha dichiarato:

“L’evoluzione dei mercati, oggi caratterizzati da una forte volatilità, evidenzia con chiarezza il valore strategico del controllo degli asset produttivi come fattore competitivo distintivo. In questo contesto, assumono un ruolo sempre più centrale anche le aspettative dei consumatori in termini di salubrità e qualità degli alimenti, così come la necessità, non più rinviabile, di proteggere le risorse naturali per il futuro del pianeta.

Su queste basi si fonda la visione strategica di BF, che ha scelto di orientare l’intero processo di valorizzazione del proprio capitale fondiario verso la produzione biologica”

Tale visione trova un importante punto di contatto nell’importante investimento compiuto dal Gruppo nel 2023 in NaturaSì, realtà di riferimento nel biologico italiano, che ha permesso di sviluppare progetti, sinergie e nuovi prodotti per incontrare la crescete domanda dei consumatori di un approccio sostenibile, responsabile e tracciato lungo tutta la filiera dal seme al prodotto finito.



“Si tratta – ha proseguito Vecchioni - di una decisione strutturale e di lungo periodo, che coinvolgerà progressivamente tutti gli ettari gestiti, sia a livello nazionale sia internazionale, tenendo conto di un necessario periodo di transizione.

Il piano prevede l’adozione su vasta scala di pratiche agronomiche sostenibili, con l’utilizzo di biostimolanti e concimi organici, in linea con un modello produttivo capace di coniugare efficienza, qualità e rispetto dell’ambiente.

L’obiettivo di BF è diventare il più grande gestore di capitale fondiario in produzione biologica a livello internazionale, promuovendo un’agricoltura sostenibile, attenta alla biodiversità e orientata all’innovazione. In quest’ottica, l’azienda intende anche superare, laddove possibile, i disciplinari esistenti attraverso l’introduzione di soluzioni naturali di nuova generazione e anticipando così le richieste del mercato.”