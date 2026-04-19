Lazio, cori contro il presidente Lotito al concerto di Tommaso Paradiso

La protesta dei tifosi della Lazio sbarca al Palazzo dello Sport dove sabato si esibiva un biancoceleste doc, Tommaso Paradiso. I tifosi hanno intonato cori contro il presidente Claudio Lotito anche durante il concerto dell'ex frontman dei Thegiornalisti. Il video che non lascia spazio a interpretazioni.

Cori contro lotito al Palazzetto dello Sport (Eur) al concerto di Tommaso Paradiso.



Quando è finito il concerto che tutte le persone si stavano dirigendo all’uscita sono partiti diversi cori della Lazio, ritagliando uno spazio anche contro “il presidente”. pic.twitter.com/Fom2EsDWf2