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Lazio, cori contro il presidente Lotito al concerto di Tommaso Paradiso

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La protesta dei tifosi della Lazio sbarca al Palazzo dello Sport dove sabato si esibiva un biancoceleste doc, Tommaso Paradiso. I tifosi hanno intonato cori contro il presidente Claudio Lotito anche durante il concerto dell'ex frontman dei Thegiornalisti. Il video che non lascia spazio a interpretazioni. 

 

 

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