L'App di Ursula e l'hacker test di Durov
Solo due giorni fa Ursula Von der Leyen aveva annunciato il lancio della nuova App progettata per la verifica dell'età degli utenti delle piattaforme.
"Abbiamo la risposta - ha scritto nei post Von der Leyen- perché la nostra App europea di verifica dell'età è tecnicamente pronta e presto disponibile per i cittadini. Soddisfare tutte le esigenze:
✔️ i più alti standard di privacy al mondo;
✔️ funziona su qualsiasi dispositivo;
✔️ facile da usare
✔️ completamente open source".
Poi però, dopo 2 minuti, è arrivato l'hacker test di Pavel Durov️