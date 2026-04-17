Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

L'App di Ursula e l'hacker test di Durov

  • a
  • a
  • a

Solo due giorni fa Ursula Von der Leyen aveva annunciato il lancio della nuova App progettata per la verifica dell'età degli utenti delle piattaforme.
"Abbiamo la risposta - ha scritto nei post Von der Leyen- perché la nostra App europea di verifica dell'età è tecnicamente pronta e presto disponibile per i cittadini. Soddisfare tutte le  esigenze:
✔️ i più alti standard di privacy al mondo;
✔️ funziona su qualsiasi dispositivo;
✔️ facile da usare
✔️ completamente open source".

Poi però, dopo 2 minuti, è arrivato l'hacker test di Pavel Durov️‍

Dai blog