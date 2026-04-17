L'App di Ursula e l'hacker test di Durov

17 aprile 2026 a

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Solo due giorni fa Ursula Von der Leyen aveva annunciato il lancio della nuova App progettata per la verifica dell'età degli utenti delle piattaforme.

"Abbiamo la risposta - ha scritto nei post Von der Leyen- perché la nostra App europea di verifica dell'età è tecnicamente pronta e presto disponibile per i cittadini. Soddisfare tutte le esigenze:

✔️ i più alti standard di privacy al mondo;

✔️ funziona su qualsiasi dispositivo;

✔️ facile da usare

✔️ completamente open source".

Poi però, dopo 2 minuti, è arrivato l'hacker test di Pavel Durov️‍