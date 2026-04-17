Gli studenti romani alla scoperta dello sport mai provato

17 aprile 2026 a

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Non il solito sport. Non le solite discipline. Gli Sport Days III Edizione di Euroma2 tornano nella capitale per una tre giorni, fino al 18 aprile, con una promessa chiara: sorprendere. Un evento pensato per chi crede di aver già visto tutto… e invece è pronto a ricredersi. L’iniziativa ha avuto il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Municipio IX Roma Eur, del Coni Comitato Regionale Lazio e di Sport e Salute. Gli studenti romani avranno la possibilità di prendere parte a un’esperienza che ribalta il modo di vivere lo sport: non spettatori, ma protagonisti. Non dimostrazioni statiche, ma attività da provare, raccontare e condividere insieme ad associazioni e società sportive che porteranno in scena il loro mondo, fatto di passione, tecnica e innovazione.

“Gli Sport Days rappresentano per noi molto più di un evento – dichiara Francesco Pizzo, Presidente di Euroma2 – sono un’occasione concreta per avvicinare i giovani a un’idea di sport diversa, più aperta e inclusiva. Vogliamo offrire esperienze che sappiano incuriosire, coinvolgere e, soprattutto, lasciare qualcosa. Perché è proprio attraverso la scoperta che nasce la passione. In un panorama spesso dominato dalle discipline più note, gli Sport Days aprono una finestra su nuove possibilità, invitando i giovani a uscire dagli schemi e a lasciarsi sorprendere. Perché lo sport, quando cambia prospettiva, può diventare qualcosa di completamente nuovo”.

Il percorso, organizzato presso il centro Commerciale Euroma2, si snoda tra discipline capaci di incuriosire e coinvolgere, offrendo un mix unico tra tradizione e modernità. I partecipanti potranno spaziare dalla vela all’aeromodellismo, dove abilità e precisione si incontrano, fino a sport dinamici come, rugby, football americano, hockey, ping pong, padel, pattinaggio, pallanuoto. Spazio anche all’intensità del pugilato, del judo e del brazilian jiu jitsu; il tutto con la partecipazione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e dei gruppi sportivi dell’Arma dei Carabinieri e dell’Esercito. E poi tutto ciò che non ti aspetti: il ritmo travolgente del dodgeball, del foot table e delle attività della FIGeST che riportano in vita il fascino dei giochi tradizionali come tiro alla fune, frisbee, freccette. A rendere ancora più speciale l’evento è proprio il contatto diretto: ogni disciplina non si limita a mostrarsi, ma si fa vivere, permettendo ai partecipanti di scoprire nuovi modi di muoversi, divertirsi e mettersi alla prova.

“Roma Capitale è fortemente impegnata a promuovere lo sport come strumento fondamentale di benessere fisico e sociale. Lo facciamo con strumenti concreti come voucher sportivi per le fasce più deboli, sostegno alle associazioni e investimenti nell’impiantistica. Il nostro obiettivo è garantire il diritto allo sport per tutti. In questa direzione sarebbe auspicabile un intervento normativo nazionale per rendere gratuito l’accesso allo sport per i ragazzi fino ai 13 anni”, ha dichiarato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, intervenuta alla manifestazione.

“Come Coni Lazio sosteniamo con convinzione eventi capaci di generare partecipazione e senso di comunità, offrendo al tempo stesso opportunità concrete di scoperta e crescita per i cittadini. Iniziative come questa, dimostrano quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni, associazioni sportive e Forze Armate per promuovere corretti stili di vita e cultura del benessere”, ha dichiarato Alessandro Cochi, Presidente Coni Lazio.

“Sport e Salute da parte sua è qui per presentare un’iniziativa, Voucher per lo Sport, promossa dalla Regione Lazio per i giovani della regione dai 6 ai 18 anni, con priorità per coloro che appartengono a nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità economica e sociale. Si tratta di un aiuto concreto per le famiglie per sostenere la pratica sportiva dei loro figli. Attraverso i voucher i tanti giovani, che ne risulteranno destinatari, potranno sperimentare le tante discipline presso le 1961 realtà sportive che si sono accreditate all’iniziativa”, ha dichiarato Alessia Anticoli di Sport e Salute.

“Come Città Metropolitana di Roma Capitale, abbiamo siglato nei mesi scorsi un protocollo con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., a sostegno della riqualificazione delle palestre scolastiche, supportando i concessionari che vogliono investire per rendere gli impianti più sicuri, moderni e accoglienti”, ha detto Daniele Parrucci, consigliere delegato Sport Città Metropolitana di Roma Capitale.

“Per le ragazze e i ragazzi lo sport è anche una scuola di vita. Un diritto inserito recentemente nella Costituzione, il cui esercizio il Comune di Roma alimenta con risorse specifiche in modo che sia veramente un diritto per i giovani”, ha sostenuto Titti Di Salvo, Presidente Municipio IX Roma Eur.

“Il valore che può trasmettere lo sport per l’inclusione, per l’abbattimento delle barriere, per la lotta alla discriminazione è uno strumento fondamentale. L’impegno delle istituzioni è mettere tutti nelle condizioni di poter fare sport senza alcun limite di carattere economico in ogni luogo della città, dalla periferia al centro”, ha detto Federico Rocca, Consigliere delegato comunale di Roma Capitale.