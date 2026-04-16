Ristorazione collettiva, la scommessa della Vivenda Spa sulla sostenibilità: “Ecco le nostre best practice a tutela dell'ambiente”

Nella settimana della Green Food Week (13-17 aprile) l'azienda del Consorzio La Cascina rimarca gli investimenti e gli sforzi più importanti compiuti per contribuire alla salvaguardia del pianeta e delle nuove generazioni. Con un approccio al servizio dal volto più umano

16 aprile 2026 a

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Acqua, energia, cibo. Da queste tre componenti, interconnesse e vitali per lo sviluppo sostenibile, si gioca il futuro del pianeta. Una partita che anche la ristorazione collettiva sta affrontando a testa alta con soluzioni tecnologiche e organizzative volte ad abbattere l’impatto del servizio sull’ambiente. In prima linea la Vivenda Spa, azienda del Consorzio La Cascina, con investimenti mirati, campagne di comunicazione e laboratori di educazione alimentare. Ma non solo, perché in questa sfida anche il personale, asset principale dei servizi erogati, è chiamato a fare la sua parte migliorando la qualità del proprio lavoro grazie anche a corsi di formazione continua e periodica.

Vision e mission aziendali sono perfettamente in linea con le nuove politiche globali tese all’abbattimento dei consumi idrici ed energetici, alla riduzione degli sprechi alimentari, alla salvaguardia dell’ambiente circostante e del pianeta così come previsto dall’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Le strategie della Vivenda Spa si muovono lungo due direttrici ben definite. In ambito di produzione, all’interno di cucine e centri cottura gli sforzi della governance sono tutti tesi a promuovere azioni a basso impatto ambientale. Così da una parte si implementano i sistemi di gestione e si efficientano le risorse sostenibili e riciclabili, dall’altra si acquistano attrezzature di ultima generazione, si adottano protocolli e processi produttivi per efficientare il flusso produttivo. In questa catena la formazione del personale diviene essenziale attraverso corsi di aggiornamento continui e periodici.

Come seconda matrice di interventi, la Vivenda Spa promuove campagne di sensibilizzazione verso famiglie e stakeholder: nelle scuole, attraverso laboratori e attività ludico-didattiche, si valorizzano le best practice con l’obiettivo di promuovere un uso consapevole delle risorse naturali anche all’interno delle mura domestiche, che ne risparmino e razionalizzino l’utilizzo. Allo stesso tempo l’azienda del Consorzio La Cascina si impegna per contrastare lo spreco di cibo tanto a mensa quanto a casa con laboratori di educazione alimentare.

“Nell’essere parte attiva di un sistema che si impegna per salvaguardare la salute del pianeta e delle nuove generazioni – dichiara Emilio Roussier Fusco, presidente della Vivenda Spa – sposiamo tutte quelle iniziative come la Green Food Week per i messaggi che questa iniziativa porta con sé: siamo convinti infatti che ognuno di noi, nel proprio ambito sia piccolo come nel grande, debba fare la sua parte a tutela del bene comune. Da sempre noi della Vivenda, in ogni ambito e servizio erogato, abbiamo grande cura dei processi, dei protocolli e delle attrezzature che possano abbattere i consumi di acqua ed energia, mantenendo sempre la qualità del nostro servizio molto alta. Poniamo al centro delle nostre attività la persona, siano esse le risorse umane impegnate al nostro fianco nel lavoro quotidiano o i destinatari dei nostri servizi, per questo ci impegniamo per veicolare i messaggi di sostenibilità, lotta agli sprechi alimentari e crescita sana a tutte le collettività e famiglie che incontrano Vivenda nella quotidianità”.