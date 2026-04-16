Quando la vendita di una casa diventa un aiuto concreto
ROMA – Una vendita immobiliare può diventare qualcosa di più di una semplice operazione economica. Può trasformarsi in un aiuto concreto per i bambini.
Da questa idea nasce la campagna promossa da Volpes Case srl a sostegno della Fondazione Bambino Gesù, già diffusa a Roma attraverso affissioni, radio e canali digitali.
L’iniziativa nasce nell’ambito di un accordo ufficiale tra Volpes Case srl e la Fondazione Bambino Gesù per contribuire alla realizzazione del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Bambino Gesù al Gianicolo.
Per ogni incarico di vendita di immobili residenziali conferito tra il 15 marzo e il 30 giugno 2026, Volpes Case ha deciso di devolvere alla Fondazione il 100% della provvigione pagata dal venditore.
Nel panorama immobiliare si tratta di un’iniziativa innovativa: la prima campagna di questo tipo realizzata a sostegno dell’Ospedale Bambino Gesù nel settore dell’intermediazione immobiliare.
La campagna è sintetizzata nel messaggio:
“Tu vendi casa, noi doniamo il 100% della tua provvigione.”
L’obiettivo è semplice: trasformare un’attività professionale quotidiana in un contributo concreto per la realizzazione di una struttura sanitaria dedicata ai più piccoli.
Informazioni e dettagli sull’iniziativa sono disponibili sul sito: