“Le Donne al Centro”: quattro talk tra arte, scienza, cinema e moda per raccontare il talento femminile

16 aprile 2026 a

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Un ciclo di incontri per raccontare il contributo straordinario delle donne alla cultura e alla società. È questo il cuore di “Le Donne al Centro”, la rassegna promossa da Maddalena Santeroni, Presidente dell'associazione Amici dell’Arte Moderna Il programma si è aperto oggi , 15 aprile, con “Donne in… Arte”, incontro dedicato a Hilla von Rebay, figura chiave ma a lungo trascurata nella storia dell’arte, raccontata da Luca Beretta.