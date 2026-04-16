Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

“Le Donne al Centro”: quattro talk tra arte, scienza, cinema e moda per raccontare il talento femminile

  • a
  • a
  • a

Un ciclo di incontri per raccontare il contributo straordinario delle donne alla cultura e alla società.  È questo il cuore di “Le Donne al Centro”, la rassegna promossa da Maddalena Santeroni, Presidente dell'associazione Amici dell’Arte Moderna Il programma si è aperto oggi , 15 aprile,   con “Donne in… Arte”, incontro dedicato a Hilla von Rebay, figura chiave ma a lungo trascurata nella storia dell’arte, raccontata da Luca Beretta.

Dai blog