Emmanuele Emanuele, il ricordo del filantropo che amava la capitale

Roberto Bilotti 16 aprile 2026 a

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Banchiera, economista, giurista, accademico, umanista, saggista, editorialista e poeta. Ha contribuito in modo concreto alla crescita etica, civile e culturale traducendo il suo impegno in servizio civile continuo a favore della collettività. È stato promotore di programmi formativi universitari e post-universitari, borse di studio, sostenendo nuovi talenti per lo sviluppo sociale.

Personalità poliedrica, capace di coniugare con rara efficacia competenze accademiche, visione imprenditoriale e impegno umanitario.

Ha guidato gruppi bancari e industriali con rigore tecnico e straordinaria visione. Presidente della Fondazione Roma e della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. Nel settore umanitario, ha sostenuto le principali strutture sanitarie nazionali ed estere promuovendo la ricerca scientifica sulle patologie più gravi e diffuse. A Monteverde ha creato l’Hospice, un'eccellenza per le cure palliative e dando dignità ai malati terminali e il Villaggio Alzheimer alla Bufalotta - che ne porta il suo nome - che garantisce servizi di assistenza altamente qualificati.

Ha interpretato la cultura come motore di coesione sociale convertendo antichi palazzi in musei che ospitano preziose collezioni permanenti ed esposizioni d'avanguardia nei Palazzo Sciarra e Palazzo Cipolla trasformando via del Corso in un polo culturale centrale nella capitale.

Il Barone Emmanuele F. M. Emanuele è un esempio mitico per le sue straordinarie capacità. L'amicizia che mi ha riservato è stata per me motivo di onore ed emozione. La sua scomparsa è una profonda perdita per il nostro Paese.