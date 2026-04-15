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Giampaolo Morelli presta la voce alla campagna per il nuovo Pronto Soccorso Pediatrico del Bambino Gesù

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ROMA – È la voce dell’attore Giampaolo Morelli ad accompagnare la campagna solidale promossa da Volpes Case srl a sostegno della Fondazione Bambino Gesù.

Morelli ha deciso di sostenere l’iniziativa prestando la propria voce agli spot radio e partecipando ai contenuti video della campagna, contribuendo così alla diffusione del progetto.

La campagna, già in diffusione a Roma attraverso radio, affissioni e canali digitali, nasce nell’ambito di un accordo ufficiale tra Volpes Case srl e la Fondazione Bambino Gesù per sostenere la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Bambino Gesù al Gianicolo.

L’iniziativa prevede che il 100% della provvigione pagata dal venditore venga devoluto alla Fondazione per ogni incarico di vendita di immobili residenziali conferito tra il 15 marzo e il 30 giugno 2026.

Si tratta della prima campagna di questo genere realizzata nel settore dell’intermediazione immobiliare a sostegno dell’Ospedale Bambino Gesù.

Lo spot della campagna si apre con una frase semplice ma significativa: “Quando un bambino arriva al pronto soccorso, ogni minuto conta.”

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito:

www.tuenoi.it

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