Giampaolo Morelli presta la voce alla campagna per il nuovo Pronto Soccorso Pediatrico del Bambino Gesù

Giampaolo Morelli presta la voce alla campagna per il nuovo Pronto Soccorso Pediatrico del Bambino Gesù
ROMA – È la voce dell’attore Giampaolo Morelli ad accompagnare la campagna solidale promossa da Volpes Case srl a sostegno della Fondazione Bambino Gesù.
Morelli ha deciso di sostenere l’iniziativa prestando la propria voce agli spot radio e partecipando ai contenuti video della campagna, contribuendo così alla diffusione del progetto.
La campagna, già in diffusione a Roma attraverso radio, affissioni e canali digitali, nasce nell’ambito di un accordo ufficiale tra Volpes Case srl e la Fondazione Bambino Gesù per sostenere la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Bambino Gesù al Gianicolo.
L’iniziativa prevede che il 100% della provvigione pagata dal venditore venga devoluto alla Fondazione per ogni incarico di vendita di immobili residenziali conferito tra il 15 marzo e il 30 giugno 2026.
Si tratta della prima campagna di questo genere realizzata nel settore dell’intermediazione immobiliare a sostegno dell’Ospedale Bambino Gesù.
Lo spot della campagna si apre con una frase semplice ma significativa: “Quando un bambino arriva al pronto soccorso, ogni minuto conta.”
Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito: