Verona, al via il presidio al sarcofago di Arnau de torroja: attivato il patto di sussidiarietà

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L’associazione Templari Oggi APS assume la cura e custodia ufficiale del presunto sarcofago del nono Maestro Generale dell’Ordine presso il Loggiato di San Fermo. I volontari dell'associazione garantiranno la cura, il presidio, il decoro e la valorizzazione del loggiato trecentesco sito nel complesso di S. Fermo. Un accordo annuale con il Comune garantisce l'apertura, la pulizia ed il decoro del sito monumentale che custodisce il sarcofago del nono Maestro Generale dell'Ordine del Tempio.



Verona, 11 aprile 2026 - La custodia del presunto sarcofago di Arnau de Torroja torna custodita dai Templari. Con una conferenza stampa in Comune, è stata infatti avviata oggi ufficialmente l'attività di cura e custodia del sarcofago medievale situato nel complesso del Loggiato di San Fermo Maggiore, già oggetto di un importante restauro da parte della Soprintendenza alle Belle Arti. Questo monumento non è solo una testimonianza architettonica, ma il luogo che custodirebbe le spoglie di Arnau de Torroja, il nono Maestro Generale dell’Ordine del Tempio, scomparso a Verona nel 1184. L'attuale magister templi, Mauro Giorgio Ferretti, ha sottolineato come la protezione di questo sito rappresenti il fulcro spirituale della missione associativa: restituire dignità e vigilanza costante a una delle figure più rilevanti della gerarchia templare storica. Grazie al patto di sussidiarietà siglato con il Comune di Verona, i volontari garantiranno che il sarcofago sia preservato dall'incuria e reso accessibile al pubblico in un contesto di solenne rispetto.

Orari e dettagli dell'accordo di sussidiarietà



L'accordo, di durata annuale, sancisce una collaborazione virtuosa tra i Templari Oggi APS e l'amministrazione comunale per la valorizzazione del patrimonio cittadino (Servizio Terzo Settore e Patti di Sussidiarietà, Direzione Promozione dei Diritti e Sussidiarietà, assessore di competenza, Jacopo Buffolo, Assessore a Politiche giovanili e di partecipazione, Pari opportunità, Memoria Storica e Diritti Umani). I volontari assicureranno un presidio costante per garantire il decoro e l'accoglienza dei visitatori. Il servizio di custodia parte ufficialmente oggi e sarà attivo

Sabato: dalle ore 13:30 alle ore 18:00

Domenica: dalle ore 13:30 alle ore 18:00

Sarà a breve disponbile la possibilità di prenotarsi per visite di gruppo e/o associativi sul sito https://www.arnaudetorroja.it/



Durante questi turni di servizio, i volontari dell'associazione saranno a disposizione per fornire informazioni storiche documentate sul loggiato, la presenza templare a Verona, assicurando che la figura di Arnau de Torroja sia conosciuta e che il sito rimanga un luogo aperto, visitabile di riflessione e cultura.

È in programma anche l'apertura per visite guidate, dedicate alle scuole e alle associazioni del territorio. Sarà a breve disponbile la possibilità di prenotarsi per visite di gruppo e/o associativi sul sito https://www.arnaudetorroja.it/

La verità storica sulla bolla Vox in excelso

Nella conferenza stampa odierna a Palazzo Barbieri, il Magister Templi Mauro Giorgio Ferretti ha affrontato con rigore scientifico il tema della fine dell'antico ordine, rispondendo a una specifica domanda dei cronisti. Ferretti ha dichiarato che studi accademici e archivistici recenti hanno evidenziato come la bolla Vox in excelso del 1312, tradizionalmente indicata come l'atto di soppressione dei Templari, sia da considerarsi un falso storico. Il fatto che l’originale del documento non sia mai stato rinvenuto negli archivi ufficiali priva l'atto di reale validità giuridica, supportando la necessità di una revisione storiografica basata esclusivamente sulla realtà documentale, lontano da miti o invenzioni. La veridicità della tomba del nono maestro templare è allo studio di diverse università. Qualora fosse accertata sarebbe un ulteriore indotto per il turismo veronese, stante le milioni di persone appassionate nel mondo della storia dei Templari.