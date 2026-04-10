174º anniversario Polizia di Stato, Toni Purcaro (DEKRA Italia): "La Polizia Stradale ha un ruolo fondamentale nella mobilità quotidiana"

10 aprile 2026 a

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“Il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato rappresenta un momento importante per riconoscere il valore del lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia, e in particolare della Polizia Stradale, presidio imprescindibile per la sicurezza dei cittadini oltre che per il corretto funzionamento della mobilità nel nostro Paese”. Lo ha dichiarato in una nota Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia, in occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

“La Polizia Stradale costituisce un punto di riferimento essenziale per la prevenzione, il controllo del territorio e la diffusione della cultura della sicurezza. Il suo lavoro contribuisce ogni giorno in modo concreto alla protezione degli utenti della strada e alla promozione di comportamenti responsabili. Ricorrenze come questa sono, quindi, un’opportunità per rinnovare l’attenzione collettiva su un tema che riguarda tutti. Per tale ragione – chiosa Purcaro – desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, per il lavoro quotidiano svolto da tutta la Polizia di Stato a garanzia della sicurezza del Paese, e ringraziare il Direttore del Servizio Polizia Stradale, Santo Puccia, per il suo continuo impegno, profuso per una mobilità sempre più attenta alla tutela della vita delle persone”.