Progettare la materia: un concorso internazionale che valorizza il talento dei giovani designer tra innovazione e sostenibilità.

09 aprile 2026 a

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Pesaro, Aprile 2026 Valorizzare il talento dei giovani designer e metterlo in relazione con l'industria, i materiali e l'innovazione tecnologica. È questo l'obiettivo di Biesse International Design Award, il concorso internazionale promosso da Biesse in collaborazione con POLI.design, rivolto a studenti, neolaureati e giovani professionisti italiani e internazionali. Il concorso invita a sviluppare progetti di arredo per spazi residenziali, commerciali e pubblici, capaci di coniugare qualità del design, funzionalità, sostenibilità e conoscenza dei processi produttivi. Al centro dell'iniziativa c'è la volontà di offrire ai partecipanti un'occasione concreta di confronto con le sfide reali della progettazione contemporanea. Il punto di partenza è la materia stessa: legno, vetro, metallo, pietra, materiali plastici e compositi, lavorati attraverso le tecnologie Biesse e trasformati in oggetti che nascono dall'incontro tra caratteristiche materiche e possibilità tecniche. Ogni scelta progettuale diventa anche un gesto responsabile: l'attenzione al ciclo di vita del prodotto, alla riduzione degli scarti e alla riciclabilità dei materiali è parte integrante del progetto. Per i giovani creativi, il concorso rappresenta un'opportunità di visibilità e crescita, ma anche la possibilità di misurarsi con un ecosistema industriale avanzato e con le potenzialità di materiali e tecnologie applicate al progetto. "Con questo concorso vogliamo offrire a studenti e giovani designer l'opportunità di trasformare un'idea in un progetto concreto, confrontandosi con materiali, tecnologie e processi reali" afferma Roberto Selci, Presidente e Amministratore Delegato di Biesse. "È un'iniziativa che interpreta la nostra identità: innovare, semplificare e mettere la tecnologia al servizio della creatività, nel proposito di mettere in ogni ambito, le persone al centro". "POLI.design da sempre cammina al fianco del mondo dell'impresa, e la collaborazione con Biesse rappresenta una tappa importante di questo percorso. Conosciamo il valore che il design può portare alle aziende" afferma Walter Ruffinoni, Managing Director di POLI.design. "Questo contest offrirà ai nostri studenti l'opportunità di ampliare le proprie competenze e, al tempo stesso, ci permetterà di guardare da vicino le idee che plasmeranno il futuro del progetto".

Il concept vincitore sarà realizzato come oggetto iconico Biesse ed esposto nei Biesse Material Hub, spazi di esperienza multimateriale unici nel settore. Ai primi tre classificati saranno inoltre assegnati premi a sostegno del loro percorso formativo e professionale. POLI.design è un centro per la formazione post-laurea a livello nazionale e internazionale ed è parte integrante del Sistema Design del Politecnico di Milano (1° in Italia, 3∘ in Europa e 6∘ nel mondo nella classifica QS World University Rankings 2025 per l'ambito Arts & Design). Dalla fondazione nel 1999, ha costruito e consolidato la propria offerta didattica sull'approccio project-based learning, sulla ricerca e sul sapere politecnico. Dai Master fino ai Corsi Executive e alle esperienze tailor-made rivolte alle organizzazioni, POLI.design offre percorsi cross-industry che trasferiscono il mindset progettuale necessario a guidare la trasformazione in settori differenti. Protagonista di un network italiano e globale per la formazione in ambito design, favorisce il dialogo tra mondi dell'accademia, delle istituzioni e dell'industria. Biesse - Produciamo linee, macchinari e componenti per realizzare prodotti, esaltando le potenzialità dei molteplici materiali lavorati dai nostri clienti. Semplifichiamo i processi produttivi di chi opera nei settori dell'arredamento, dell'edilizia, dell'automobile e dell'aerospazio grazie alla maestria di chi lavora nelle nostre aree produttive nel mondo. Nati in Italia nel 1969 e quotati in Borsa Italiana, siamo mossi da una vocazione internazionale che si manifesta attraverso un network globale di showroom e Biesse Material Hub, luoghi di esperienza multi-materiale. biesse.com