Salute: riparte a Roma progetto "A Mente libera" dedicato a benessere psicologico giovani

08 aprile 2026 a

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Torna "A Mente libera", il progetto promosso da Roma Capitale, attraverso l'Ufficio di scopo per le Politiche giovanili e l'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, con l'obiettivo di contrastare il disagio giovanile e promuovere il benessere psicologico nella fascia di eta' compresa tra i 18 e i 30 anni. Lo riferisce in una nota il Comune di Roma. Nel corso delle precedenti edizioni, il progetto ha coinvolto 17 sedi territoriali, raggiungendo circa 2.000 giovani e realizzando oltre 3.200 interventi, a testimonianza di una domanda crescente di ascolto e supporto. A partire dal 20 aprile prendera' il via la nuova fase operativa del servizio di ascolto e prevenzione. Ma gia' da oggi e' possibile consultare il calendario e prenotare incontri individuali, gratuiti e anonimi, che si svolgeranno in tutti i Municipi, presso le sedi delle Biblioteche di Roma, in spazi comunali e nelle strutture Farmacap diffuse sul territorio cittadino. Ogni partecipante potra' accedere fino a un massimo di cinque colloqui individuali. Tutte le informazioni e le modalita' di prenotazione sono disponibili sul sito ufficiale del progetto: www.amenteliberaroma.it Anche per questa edizione "A Mente libera" si avvale della collaborazione di professionisti qualificati, tra cui psicologi di Farmacap, e del supporto formativo dell'Universita' Sapienza di Roma, garantendo un approccio competente e multidisciplinare. Nato per offrire strumenti concreti di informazione, ascolto e orientamento, il progetto si articola in percorsi individuali "one to one".

"Con questo progetto - sostiene l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari - cerchiamo di intercettare il disagio crescente di tanti giovani, creando l'opportunita' di spazi di ascolto facilmente accessibili dove e' fondamentale che i ragazzi non si sentano giudicati. Anche con la collaborazione di Farmacap offriamo un servizio diffuso sul territorio, grazie alla presenza capillare delle farmacie comunali. Un lavoro sinergico che ci consente di avvicinare piu' giovani possibili, per cogliere precocemente i segnali di disagio e intervenire creando percorsi di supporto e offrendo strumenti per affrontare le difficolta', valorizzando soprattutto l'ascolto". Per Lorenzo Marinone, consigliere delegato del sindaco alle Politiche giovanili del Pd, "il disagio giovanile rappresenta un fenomeno complesso, che si manifesta in forme molteplici: dall'isolamento sociale alle difficolta' legate alla salute mentale, fino all'adozione di comportamenti a rischio. In questo contesto, 'A Mente Libera' si configura come uno spazio di prossimita' e di fiducia, in cui l'ascolto diventa strumento primario di intervento" "L'obiettivo e' raggiungere un numero sempre maggiore di giovani che vivono condizioni di vulnerabilita', offrendo loro un supporto gratuito attraverso una rete capillare di servizi e presidi territoriali. Solo attraverso l'ascolto attivo e' possibile contrastare la solitudine e costruire una risposta collettiva al disagio", conclude Marinone.