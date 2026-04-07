A Centocelle apre “Piccolo forno”, dal pane artigianale al caffè specialty

07 aprile 2026 a

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Nel cuore di Centocelle, uno dei quartieri più vivaci e autentici di Roma, ha appena aperto un forno che mette insieme due mondi solo all’apparenza lontani: quello del pane artigianale e quello del caffè specialty, e in mezzo tutto il buono dell’artigianalità con proposte di alta viennoiserie e pizza in teglia e alla pala.

L’idea è di Daniele Di Grazia e Crtistian Piccolo con alle spalle esperienze importanti nel settore, il primo docente di panificazione e pizzeria del Gambero Rosso Academy e da anni consulente di aziende importanti e giovani startup, il secondo vanta percorsi in forni storici di livello.

La location è stata pensata a misura di gusto e il brand ‘Piccolo Forno’ sintetizza bene l’importanza per le materie prime a Km0, il mercato rionale è a pochi metri, standard di qualità elevati e l’attenzione verso la clientela. Arredi minimal, sfondo logo e interni blu navy, pannelli in legno e spazi funzionali per il consumo veloce e per il take away.

Il concept del progetto ruota attorno al forno, con il pane protagonista assoluto con le farine selezionate del Mulino Mariani miscelate da Di Grazia – negli anni ha maturato ricerca e sperimentazione - attraverso lavorazioni attente e lunghe lievitazioni che permettono di trovare al ‘Piccolo Forno’ dei blend unici non replicabili. La proposta prevede cinque tipologie di pane tipo 1 con lievito madre: pane integrale, di semola, ai multicereali, di segale e i panbauletti. Tra le chicche, troviamo il Mazì pane unico nel suo genere con duemila grani miscelati insieme, è un tipo 2 cosiddetto miscuglio evolutivo.

Accanto al pane trova spazio uno dei simboli più amati della Capitale: la pizza in teglia. Croccante alla base, soffice all’interno e proposta in varianti che spaziano dai grandi classici a combinazioni più contemporanee: con patate, margherita e le ripiene con porchetta, cicoria, mortadella. Presente anche la pizza alla pala con le classiche bianche e rosse, e ancora le pizzette scrocchiarelle da forno in versione pugliese. Tra le novità la focaccia alla parigina coperta di pasta sfoglie e farcita con pomodoro e pomodorini semidry, prosciutto cotto alle erbe, provola affumicata, parmigiano e pecorino.

La location apre al mattino presto e allora al Piccolo Forno è possibile degustare una colazione veloce che rispetta i riti quotidiani del buongusto: lievitati fragranti, preparati con cura, accompagnati da estrazioni di caffè che raccontano storie di origine, tostatura e ricerca. E allora ecco il pain suisse, pain au chocolat, croissant, cornetto all’italiana, focaccia dolce al burro ovvero una briosche cotta in teglia con burro e zucchero morbidissima.

Il caffè specialty della microtorrefazione Conti, realtà romana che lavora su stagionalità e miscele selezionate, arricchisce la proposta del Piccolo Forno la cui identità è molto chiara: qualità senza compromessi, ma con un approccio accessibile e quotidiano. Un punto di riferimento per il quartiere, dove tornare ogni giorno e assaporare l’artigianalità.