PayPal, dividendi e partnership strategiche

31 marzo 2026 a

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Per la prima volta PayPal ha annunciato la distribuzione dei dividendi ai propri azionisti. Si tratta di una decisione annunciata dopo i risultati del terzo trimestre del 2025, che hanno mostrato un andamento in crescita e un rialzo delle stime precedenti. PayPal Holdings Inc, in borsa (PYPL), ha un andamento che suscita l’interesse degli analisti del settore fintech. Se in passato l’azienda ha cavalcato l’onda dei pagamenti digitali, ora si trova ad affrontare le sfide di un mercato decisamente più saturo e lo sta facendo guardando al futuro.

Lo scorso settembre sono state tirate le somme relative al terzo trimestre dell’anno in corso, con ricavi di 8,4 miliardi di dollari e un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’utile è stato di 1,30 dollari per ogni azione; l’utile operativo di 1,52 miliardi di dollari. Il CEO Alex Chriss ha espresso soddisfazione, evidenziando come l’azienda stia percorrendo un sentiero di crescita sostenibile, anche grazie alle partnership in atto che si stanno rivelando strategiche.

Di qui la decisione di introdurre un dividendo trimestrale, con il primo pagamento lo scorso 10 dicembre, dedicato a tutti coloro in possesso delle azioni da prima del 18 novembre. Si tratta di una tappa molto importante che evidenzia anche la fiducia nelle prospettive future dell’azienda. Si alzano infatti le previsioni di utili per l’intero anno, con un valore per azione che sarà compreso tra 5,11 e 5,15 dollari.

Le partnership strategiche

Un futuro roseo quello previsto per il colosso degli e-wallet, anche grazie agli investimenti nelle partnership con Google, OpenAi e Perplexity. Tutte collaborazioni che mirano ad ampliare le potenzialità della piattaforma. L'ingresso di PayPal nella cerchia delle fintech che pagano dividendi regolari evidenzia un cambiamento in corso, nel settore. Le collaborazioni strategiche con i pionieri dell'intelligenza artificiale sottolineano l'impegno ad aumentare il livello di competitività, in un mondo in cui chi si ferma è perduto.

La partnership con Google è stata annunciata lo scorso 17 settembre. Si tratta di una collaborazione triennale che mira allo sviluppo di soluzioni innovative con l’obiettivo di trasformare il modo in cui i consumatori e le aziende effettuano le transazioni su piattaforme e dispositivi diversi. L'idea è quella di creare un nuovo standard. PayPal sfrutterà l’intelligenza artificiale di Google per migliorare i propri servizi e aumentare la sicurezza. Contemporaneamente Google integrerà sempre di più le funzioni di pagamento di PayPal.

La collaborazione con OpenAi porterà i pagamenti Paypal direttamente all’interno di ChatGPT . Questa funzione, che si basa sull’Agentic Commerce Protocol (ACP), sarà resa operativa a partire dal 2026 e segnerà una svolta nel mondo dell’e-commerce. Infatti sarà possibile sia interagire con l’intelligenza artificiale alla ricerca degli articoli da acquistare, e completare le transazioni senza uscire da ChatGPT.

Anche l’accordo con Perplexity ha a che fare con il ruolo sempre maggiore dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Gli utenti PayPal potranno ottenere un anno di Perplexity gratis. Si tratta di un motore dedicato a coloro che vogliono effettuare ricerche accurate e verificabili. Si differenzia da altri strumenti di AI, dato che il suo obiettivo è proprio quello di essere di supporto a chi cerca dati e risposte precise e aggiornate.

La sicurezza di Paypal e le sfide degli hacker

Nel corso del 2025 PayPal è stato colpito da diversi problemi legati alla sicurezza. Di particolare rilievo l’episodio avvenuto lo scorso agosto, quando un database di 15,8 milioni di account è stato messo in vendita sul dark web, al prezzo di 750 dollari. L’azienda ha negato, sottolineando che i dati non fossero nuovi, ma provenienti da un precedente attacco del 2022. Purtroppo il fenomeno delle truffe online è sempre in evoluzione, e ogni giorno ci sono notizie di nuove tipologie di raggiro.

Nonostante eventi del genere, Paypal è uno dei metodi di pagamento più sicuri, ideali per chi effettua transazioni e acquisti online. Si tratta di uno strumento versatile, adatto a ogni tipo di pagamento, compresi i PagoPa. Largamente accettato online è preferito anche dai giocatori. I casinò online con Paypal sono i più popolari e permettono ricariche e prelievi delle vincite immediate e senza costi. Il portale iGaming.com verifica che i casinò accettino realmente PayPal come metodo di pagamento gratuito e senza commissioni.

Per effettuare transazioni con Paypal, non viene mai richiesto di inserire dati finanziari, come i numeri della carta di credito o del conto bancario. Tali informazioni non sono mai condivise con il venditore. Inoltre Paypal utilizza tecnologie di crittografia avanzata e monitoraggio antifrode anche a scopo di prevenzione. In aggiunta, per chi effettua acquisti online, il programma di protezione degli acquisti rimborsa gli utenti in caso di articoli che non arrivano a destinazione, o diversi dalla descrizione.