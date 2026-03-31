Energia, sport e sostenibilità si incontrano a Montalto di Castro: torna ‘Iberdrola Green Cross'

31 marzo 2026 a

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Correre all’interno di un impianto di energia rinnovabile, trasformando un’infrastruttura industriale in uno spazio di partecipazione e consapevolezza per il territorio. Succede a Montalto di Castro (Viterbo), dove Ibedrola Green Cross , è tornata lo scorso 29 Marzo per la sua terza edizione, promossa insieme alla Polisportiva Montalto e alla UISP.

La manifestazione si svolge nel primo impianto fotovoltaico inaugurato da Iberdrola Italia, offrendo un format ancora poco diffuso nel panorama sportivo nazionale: unire sport, territorio e transizione energetica, rendendo l’impianto non solo un luogo di produzione energetica, ma una parte viva del paesaggio e della comunità.

Ad aprire ufficialmente l’evento è stato il saluto istituzionale della Sindaca di Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli, che ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di avvicinare cittadini, sport e sostenibilità, valorizzando il territorio. Alla manifestazione erano presenti anche Emanuele Miralli, Delegato allo Sport, Turismo, Eventi e Teatro, e Marco Fedele, Assessore all’Urbanistica, a testimonianza della partecipazione delle istituzioni locali a un appuntamento che coinvolge la comunità.

Aperta a runner, famiglie e appassionati, la corsa campestre si snoda su un percorso di 7 km che permette di vivere da vicino uno dei simboli della produzione di energia pulita, combinando attività fisica, natura e scoperta. L’organizzazione è stata impeccabile grazie alla collaborazione della Polisportiva Montalto e della UISP. Il tutto è culminato in un ricco ristoro post-gara per partecipanti alla gara amatori e non competitivi, oltre che per i giovani atleti delle categorie 0-15 anni. Le premiazioni hanno valorizzato i vincitori con numerosi prodotti tipici locali, rafforzando il legame con il territorio.

Ma la Iberdrola Green Cross non è solo sport. L’iniziativa rientra nel programma “Pianeta Iberdrola”, che integra sostenibilità ambientale, inclusione sociale e innovazione, con l’obiettivo di generare valore concreto per le comunità locali. Eventi e attività educative contribuiscono a costruire un dialogo continuo tra persone, territorio e nuove generazioni, promuovendo un modello di sviluppo più consapevole.

In un momento in cui la sfida climatica richiede soluzioni integrate, iniziative come Iberdrola Green Cross mostrano come anche una manifestazione sportiva possa diventare un potente strumento di cultura della sostenibilità, trasformando — almeno per un giorno — un impianto fotovoltaico in un luogo di incontro, partecipazione e futuro condiviso.