UCapital24: Il Fintech italiano che connette Wall Street all'Europa corre nel 2025. Utile in crescita e AI al centro della strategia globale.

30 marzo 2026 a

a

a

Milano, 27 Marzo 2026 – UCapital24 S.p.A., il tech-hub italiano quotato su Euronext Growth Milan, archivia un 2025 straordinario, segnando il passaggio definitivo da startup innovativa a ecosistema digitale globale per l’élite finanziaria.

I Numeri del Successo: Crescita a Tripla Cifra

L’esercizio 2025 si chiude con indicatori finanziari in netta accelerazione, a dimostrazione della scalabilità del modello di business:

• Valore della Produzione: € 2,6 milioni, in crescita del +31% rispetto al 2024.

• EBITDA: € 900 mila, con un balzo record del +126%.

• Ritorno all’Utile: La società chiude in positivo con un utile netto di circa € 40 mila, ribaltando la perdita dell'anno precedente.

• Solidità Patrimoniale: Il Patrimonio Netto sale a € 4,3 milioni, grazie al forte supporto della holding UCapital Ltd e al successo dell'aumento di capitale.

UCapital.com: L’Intelligenza Artificiale al servizio degli investitori

Il cuore della strategia 2026 è la piattaforma ucapital.com, un ecosistema unico che ha già attirato oltre 1 milione di utenti nella versione beta e punta ai 5 milioni entro i prossimi 24 mesi. Non è solo un social network finanziario, ma una suite completa che offre:

• AI Proprietaria: Algoritmi avanzati per l’analisi dei mercati, valutazione di deal M&A e news in tempo reale.

• Media Globale: Una testata giornalistica multilingue e un canale TV che, dal Q1 2026, trasmetterà direttamente dal floor del New York Stock Exchange (NYSE).

• M&A Marketplace: Un ponte digitale tra domanda e offerta per il capitale di rischio e il real estate di pregio.

Il Ponte verso Wall Street: Pre-IPO e il Club "Sharks"

UCapital24 si conferma il punto di riferimento per gli investitori istituzionali europei che guardano agli USA. Nel 2025 il Gruppo ha già finalizzato tre operazioni su Pre-IPO americane.

A consolidare questo posizionamento esclusivo, nel primo semestre 2026 nascerà UCapital Sharks: un club riservato ai leader del M&A e all'élite finanziaria globale, per lo scambio di deal ad alto valore aggiunto in un ambiente protetto e altamente professionale.

Verso il 2026: Nuovi Orizzonti e Real Estate

Con una struttura societaria snellita e focalizzata esclusivamente sulla clientela istituzionale e professionale, UCapital24 si prepara a lanciare nel 2026 una nuova divisione dedicata al Real Estate internazionale. L'obiettivo è replicare il successo del marketplace M&A nel settore degli immobili di lusso e delle strutture commerciali nelle principali capitali mondiali.