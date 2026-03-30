Energia. Dossi (H2IT): “Via libera Ue a programma idrogeno rinnovabile consolida ruolo strategico Italia”

30 marzo 2026 a

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“Accogliamo con grande soddisfazione il via libera della Commissione europea al regime di aiuti italiano da 6 miliardi di euro per la produzione di idrogeno rinnovabile destinato ai settori dei trasporti e dell’industria. Si tratta di una misura che rafforzerà il percorso di decarbonizzazione del Paese, consoliderà il ruolo strategico dell’idrogeno nel sistema energetico nazionale, ma soprattutto darà un’importante spinta allo sviluppo di un mercato. Lo strumento sostiene la produzione di 200mila tonnellate annue, in linea con gli obiettivi della RED III e del Piano Nazionale Energia e Clima”. Così Alberto Dossi, Presidente di H2IT, l’Associazione Italiana Idrogeno, in merito all’approvazione della Commissione europea a un meccanismo incentivante italiano da 6 miliardi di euro per la produzione di idrogeno rinnovabile per i settori dei trasporti e dell'industria.

“L’adozione di strumenti innovativi come i contratti per differenza offre reali opportunità – osserva Dossi – sia in termini di maggiore certezza degli investimenti, sia nel favorire lo sviluppo di una filiera industriale solida e integrata. Inoltre, contribuisce a mettere al sicuro anche gli investimenti realizzati attraverso il PNRR e consente alle aziende una pianificazione di medio-lungo periodo, fondamentale per stimolare competitività, innovazione e crescita.”

“Questo strumento – rimarca il Presidente di H2IT – è atteso da tempo dal comparto industriale e H2IT ha lavorato intensamente per la sua concreta attuazione, consapevole del ruolo decisivo che può svolgere nel posizionare l’Italia tra i Paesi leader nello sviluppo dell’idrogeno rinnovabile. Rinnoviamo la nostra piena disponibilità a collaborare con le istituzioni e con tutti gli attori della filiera per garantire una rapida ed efficace implementazione della misura di sostegno” conclude Dossi.