Podcast Summit, a Roma la maratona live e gli incontri con i protagonisti

28 marzo 2026 a

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Sarà una maratona di podcast live, incontri e networking a chiudere a Roma sabato 28 marzo, alla Cte - Casa delle Tecnologie Emergenti (Stazione Tiburtina), la quinta edizione della Settimana del Podcast promossa da Assipod.org - Associazione Italiana Podcasting.

Il Podcast Summit per un'intera giornata sarà un palcoscenico dedicato alla voce: dalle 9.30 alle 20.00 si alterneranno presentazioni dal vivo, format originali, anteprime e momenti di confronto tra autori, produttori e pubblico. Gli interventi potranno essere seguiti anche in modalità immersiva. "Siamo grati ai numerosi partner che rendono possibile la Settimana del Podcast e le tante iniziative in tutta Italia" - afferma Giulio Gaudiano, presidente di Assipod.org - "grazie a loro continuiamo anche ad accompagnare istituzioni e organizzazioni alla scoperta del podcasting".

La mattina si apre con la fase finale del Premio Podcast a Scuola: presentazione dei progetti in nomination, voto, scrutinio e cerimonia di premiazione. Un momento che mette al centro il podcast come strumento didattico e creativo, capace di dare voce a studenti e docenti di tutta Italia.

Nel corso della giornata saliranno sul palco alcune tra le produzioni più seguite e innovative del panorama italiano, tra cui "La sindrome di Baj" di Storielibere.fm, "Doppio fondo" di Piano , "La Gita" di 24Ore Podcast,"Gattabuia" di Emons, "Non c'era una volta" di Fandango Podcast. Spazio anche ai podcast nati durante il Podcamp 2026 e a nuovi progetti indipendenti.

Tra i momenti più attesi, la presenza di alcune protagoniste del collettivo "Tutte abbiamo voce", rete di autrici e professioniste del podcasting che lo scorso 21 marzo ha animato un evento dedicato a Milano. A Roma porteranno un confronto aperto sul ruolo delle donne nell'audio digitale e sulle nuove narrazioni indipendenti. Nell'Area Live spazio all'Open Mic: chiunque potrà presentare il proprio podcast o progetto semplicemente scrivendo il nome sulla lavagna all'ingresso.