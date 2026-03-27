Alma si conferma tra le eccellenze nei ranking 2026 di The Legal500 e Chambers

Lo studio e i suoi professionisti hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti in numerose aree di attività, confermando lo sviluppo e il percorso di crescita continua

27 marzo 2026 a

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Milano, 27 marzo 2026 – Alma Società tra Avvocati annuncia con soddisfazione i risultati ottenuti nei ranking 2026 delle principali directory legali internazionali The Legal500 e Chambers and Partners, che hanno riconosciuto lo studio e diversi suoi professionisti in molteplici aree di attività.

Nel ranking Italia 2026 di The Legal500, Alma si distingue raggiungendo il Tier 1 nella categoria Investment Funds e ottenendo importanti riconoscimenti anche in Banking and Finance: Bank Regulatory (Tier 3), Banking and Finance: Borrower Side (Tier 5), Tax (Tier 5), Administrative and Public Law (Tier 6) e Commercial, Corporate and M&A (Tier 6). In particolare, per quest’ultimo lo studio ha ottenuto il riconoscimento di “Firm Ranking” in Band 6. Il dipartimento, guidato dagli Avvocati Marco Nicolini, Luca Magrini e Andrea Rosi, viene apprezzato per il diretto coinvolgimento dei partner e per la consulenza offerta in operazioni straordinarie a clienti nazionali e internazionali.

Lo studio figura, inoltre, tra i Firms to Watch nell’area Restructuring and Insolvency.

Anche Chambers conferma la posizione di rilievo di Alma, assegnando il Band 1 per Fintech Italy e la menzione Spotlight per Private Equity: Fund Formation.

A livello individuale, diversi professionisti dello studio hanno ricevuto importanti riconoscimenti sia da Legal500 che da Chambers, confermando l’eccellenza e la competenza del team in diversi settori del diritto. In particolare:

L’Avv. Alessandro Corno è stato riconfermato nella Hall of Fame di Legal500 per la categoria Investment Funds mentre Chambers lo ha nuovamente riconosciuto tra i principali esperti in Private Equity: Fund Formation.

L’Avv. Celeste Cenedesi è stata indicata tra i Next Generation Partners da Legal500 per la practice Investment Funds.

L’Avv. Marco Zechini ha ottenuto il riconoscimento di Leading Partner da Legal500 per Banking and Finance: Bank Regulatory, oltre a essere riconfermato da Chambers tra i professionisti di riferimento per Fintech Italy.

L’Avv. Luca Benvenuto è stato riconfermato da Chambers in Band 3 in Fintech Italy.

L’Avv. Sergio Visalli figura tra i Leading Associates di Legal500 per la categoria Banking and Finance: Bank Regulatory.

L’Avv. Francesco Di Bari è stato inserito tra i Next Generation Partners da Legal500 per l’area Tax.

L’Avv. Luca Magrini è riconosciuto da Chambers in Band 5 in Restructuring/Insolvency.

L’avv. Mario Scofferi, entrato a far parte di Alma nel gennaio 2026, è stato menzionato nelle categorie Employment sia da Legal500 che da Chambers.

Questi riconoscimenti sottolineano il valore professionale degli avvocati di Alma e rafforzano ulteriormente la reputazione dello studio nei principali ranking nazionali e internazionali.



“Si tratta di una conferma significativa della qualità del lavoro svolto dal nostro team e della fiducia che i clienti continuano a riporre in noi - ha commentato l’Avv. Alessandro Corno, Managing Partner di Alma. - Essere menzionati da directory indipendenti e autorevoli come Legal500 e Chambers”.