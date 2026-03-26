Terme de montel milano rinnova il suo impegno ambientale con una nuova bioforest

230 piante e arbusti per la sostenibilità urbana grazie alla campagna Foresta Italia

26 marzo 2026 a

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Milano, 26 marzo 2026 - Per il secondo anno consecutivo, Terme De Montel Milano, il parco termale urbano più grande d’Italia, conferma il suo impegno ambientale partecipando alla campagna nazionale di forestazione Foresta Italia, promossa da Rete Clima in partnership con Coldiretti e PEFC. Dopo il successo del 2025, quando furono messe a dimora 230 piante e arbusti tra ciliegi, noccioli, pioppi e frassini nell’area di Nova Milanese (MB), quest’anno il progetto si rinnova con la realizzazione di una nuova BioForest®, una mini-foresta urbana ad alta densità e crescita rapida sviluppata secondo la tecnica delle Tiny Forest.

L’iniziativa contribuisce alla riqualificazione del territorio, aumenta la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi urbani, inserendosi in un percorso più ampio di mitigazione dei cambiamenti climatici. La partecipazione a Foresta Italia è un gesto concreto dell’impegno Di Terme De Montel Milano per uno sviluppo sostenibile, che unisce natura, benessere e responsabilità ambientale. Situate nella zona di San Siro, le Terme De Montel occupano oltre 16.000 metri quadrati tra strutture per il benessere olistico e un rigoglioso parco. Costruite negli anni ’20 dall’architetto Vietti Violi e restaurate con cura filologica, rappresentano un esempio di riqualificazione conservativa di pregio e sono gestite dal Gruppo Terme & SPA Italia. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno per la sostenibilità: uso di energie rinnovabili, riutilizzo dell’acqua piovana, compensazione delle emissioni di CO₂ attraverso progetti di forestazione locale e internazionale certificati. Con la nuova BioForest®, Terme De Montel Milano conferma il suo ruolo attivo nella rigenerazione urbana, dimostrando che innovazione, benessere e responsabilità ambientale possono convivere nel cuore della città.

TERME DE MONTEL MILANO Terme De Montel Milano è l’unico e più grande parco termale naturale urbano dell’area milanese, frutto di uno dei più significativi interventi di riqualificazione conservativa della città. Costruite negli anni '20 dall'architetto Vietti Violi, le ex scuderie sono un gioiello del Liberty italiano. Dopo decenni di abbandono, sono state riportate alla luce grazie a un meticoloso restauro filologico. Le vere terme di Milano – che sorgono in zona San Siro - offrono oltre 16mila metri quadri dedicati al benessere, con percorsi, rituali, saune, trattamenti e aree relax, 10 grandi vasche con acque termali certificate dal Ministero della Salute e un rigoglioso parco immerso nel verde. I massaggi e i trattamenti di Terme De Montel Milano nascono dall’expertise di Terme di Saturnia, un metodo riconosciuto con tecniche efficaci e protocolli avanzati. De Montel combina tradizione e innovazione, promuovendo un benessere accessibile e sostenibile nel cuore di Milano. Terme De Montel Milano è gestito dal gruppo Terme & SPA Italia - nato nel 2021 - che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e SPA del territorio nazionale grazie all’esperienza sviluppata con l’acquisizione di Terme di Saturnia - icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere immersa nella Maremma toscana. Le altre realtà già operanti del gruppo, insieme a Terme di Saturnia e De Montel, sono Monticello The Entertainment SPA e Terme di Chianciano.