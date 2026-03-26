Paradise sbarca al Piccinni di Bari con Terraross, Marchioni e le star di "guerrieri"

Dalla Puglia, venerdì 27 marzo, dopo mezzanotte su Rai 2, la seconda puntata del late night show di Pascal Vicedomini

26 marzo 2026 a

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Terraross, Vinicio Marchioni, le star della fiction “Guerrieri” Michele Ragno, Michele Venitucci e Rossella Romano, insieme al sindaco di Bari Vito Leccese, all’assessora alla Cultura Paola Romano, al sovrintendente del Teatro Petruzzelli Nazareno Carusi e ai produttori Domenico Procacci e Luigi De Laurentiis (presidente del Bari Calcio), guidano il nuovo appuntamento di Paradise, il late night show ideato e condotto da Pascal Vicedomini, in onda venerdì 27 marzo, dopo mezzanotte su Rai 2.



Dopo l’esordio a Cinecittà, Paradise approda in Puglia in concomitanza con il *Bif&st – Bari International Film & TV Festival*. Sede dello show è lo storico Teatro Piccinni, che rafforza l’identità di un format itinerante, capace di raccontare l’Italia attraverso spettacolo, territori e nuove narrazioni contemporanee.



Ad aprire la puntata, i protagonisti del film “Il Dio dell’amore”: Isabella Ragonese, Corrado Fortuna, il musicista Stefano Bollani con Valentina Cenni e il regista Francesco Lagi. A seguire entrano in scena anche Vinicio Marchioni ed Enrico Borello, coinvolti in un momento spettacolare di ballo insieme ai Terraross sulle note della tradizionale “pizzica”. La musica è uno degli elementi centrali della serata con la Stonato Band e Nikaleo, la cantante Gaia Capraro accompagnata da Ivan Margari, il cantautore Cortese, un secondo gruppo folcloristico di pizzica salentina e Dj Claudio De Tullio.



Tra gli ospiti anche esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale: il senatore Filippo Melchiorre (Commissione parlamentare antimafia), il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente di Confindustria Bari e BAT Mario Aprile, il regista Alessandro Piva, insieme a Fabio Romito, Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano, per uno spaccato contemporaneo tra spettacolo, società e lifestyle.



Lo sguardo del programma si amplia anche oltre Bari con un collegamento da Torino, dove Edelfa Chiara Masciotta e il cardiologo Andrea Sala accompagneranno il pubblico alla scoperta di una mostra fotografica benefica firmata Ray Giubilo per Intesa Sanpaolo. Spazio anche ai collegamenti dal territorio: da Taranto Graziano Scarabicchi con il professor Francesco La Ruffa di Grandi Scuole, esperto di intelligenza artificiale; da Milano Aurelio Amato con Nicola Formichella, amministratore delegato di BFC AI Media.

Confermata la presenza della modella cubana Cicelys Zelies, insieme alle ospiti di puntata Fabrizia Santarelli e Alina Riccione. «Bari rappresenta perfettamente lo spirito del programma: energia, identità e apertura – dichiara Pascal Vicedomini – Paradise continua a crescere e a muoversi. Stiamo costruendo un racconto televisivo in viaggio, capace di unire territori e visione internazionale, con uno sguardo sempre attento alle nuove generazioni».