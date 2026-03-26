Paradise sbarca al Piccinni di Bari con Terraross, Marchioni e le star di "guerrieri"
Dalla Puglia, venerdì 27 marzo, dopo mezzanotte su Rai 2, la seconda puntata del late night show di Pascal Vicedomini
Terraross, Vinicio Marchioni, le star della fiction “Guerrieri” Michele Ragno, Michele Venitucci e Rossella Romano, insieme al sindaco di Bari Vito Leccese, all’assessora alla Cultura Paola Romano, al sovrintendente del Teatro Petruzzelli Nazareno Carusi e ai produttori Domenico Procacci e Luigi De Laurentiis (presidente del Bari Calcio), guidano il nuovo appuntamento di Paradise, il late night show ideato e condotto da Pascal Vicedomini, in onda venerdì 27 marzo, dopo mezzanotte su Rai 2.
Dopo l’esordio a Cinecittà, Paradise approda in Puglia in concomitanza con il *Bif&st – Bari International Film & TV Festival*. Sede dello show è lo storico Teatro Piccinni, che rafforza l’identità di un format itinerante, capace di raccontare l’Italia attraverso spettacolo, territori e nuove narrazioni contemporanee.
Ad aprire la puntata, i protagonisti del film “Il Dio dell’amore”: Isabella Ragonese, Corrado Fortuna, il musicista Stefano Bollani con Valentina Cenni e il regista Francesco Lagi. A seguire entrano in scena anche Vinicio Marchioni ed Enrico Borello, coinvolti in un momento spettacolare di ballo insieme ai Terraross sulle note della tradizionale “pizzica”. La musica è uno degli elementi centrali della serata con la Stonato Band e Nikaleo, la cantante Gaia Capraro accompagnata da Ivan Margari, il cantautore Cortese, un secondo gruppo folcloristico di pizzica salentina e Dj Claudio De Tullio.
Tra gli ospiti anche esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale: il senatore Filippo Melchiorre (Commissione parlamentare antimafia), il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente di Confindustria Bari e BAT Mario Aprile, il regista Alessandro Piva, insieme a Fabio Romito, Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano, per uno spaccato contemporaneo tra spettacolo, società e lifestyle.
Lo sguardo del programma si amplia anche oltre Bari con un collegamento da Torino, dove Edelfa Chiara Masciotta e il cardiologo Andrea Sala accompagneranno il pubblico alla scoperta di una mostra fotografica benefica firmata Ray Giubilo per Intesa Sanpaolo. Spazio anche ai collegamenti dal territorio: da Taranto Graziano Scarabicchi con il professor Francesco La Ruffa di Grandi Scuole, esperto di intelligenza artificiale; da Milano Aurelio Amato con Nicola Formichella, amministratore delegato di BFC AI Media.
Confermata la presenza della modella cubana Cicelys Zelies, insieme alle ospiti di puntata Fabrizia Santarelli e Alina Riccione. «Bari rappresenta perfettamente lo spirito del programma: energia, identità e apertura – dichiara Pascal Vicedomini – Paradise continua a crescere e a muoversi. Stiamo costruendo un racconto televisivo in viaggio, capace di unire territori e visione internazionale, con uno sguardo sempre attento alle nuove generazioni».