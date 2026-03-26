Maxx Mereghetti raggiunge quota 4,5 milioni grazie al trading

26 marzo 2026 a

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Nel panorama del trading internazionale emergono storie che rompono gli schemi tradizionali e ridefiniscono il concetto stesso di gestione del capitale. Tra queste, quella di Maxx Mereghetti rappresenta un caso concreto di crescita costruita attraverso strategia, disciplina e lettura avanzata dei mercati. Scopriamola dunque insieme, perché questo trader indipendente, nonché formatore, ha davvero molto da insegnare a chiunque si affacci a tale ambito.

Maxx Mereghetti: un approccio al trading strutturato e replicabile

Partito da zero, Mereghetti ha raggiunto un patrimonio di circa 4,5 milioni di euro. Un risultato che non si basa su singole operazioni fortunate, ma su un approccio strutturato e replicabile, costruito negli anni e affinato attraverso diverse fasi di mercato.

Nel corso dell’ultimo anno, i numeri parlano con chiarezza: circa 950.000 euro di profitto, distribuiti su più comparti operativi. In particolare:

+37,5% sul comparto azionario

+52% tramite operatività in CFD

quasi +212% sull’operatività in opzioni

Queste performance riflettono non solo una grande capacità di execution, ma anche e soprattutto una gestione del rischio evoluta. Alla base del modello sviluppato da Mereghetti c’è infatti un sistema di gestione dinamica del rischio, che adatta esposizione e sizing in funzione del contesto macroeconomico e della volatilità dei mercati.

Utilizzo strategico del leverage

Un elemento distintivo è l’utilizzo del leverage in modo strategico, non come leva speculativa fine a sé stessa, ma come strumento calibrato secondo logiche simili a quelle adottate nei fondi hedge. L’obiettivo non è massimizzare il rischio, ma ottimizzare il rapporto tra capitale impiegato e probabilità di successo.

Ecco che troviamo subito uno dei motivi del grande successo di Maxx Mereghetti nel mondo del trading. Il cuore del suo approccio risiede nella capacità di individuare gli strumenti con maggiore probabilità a favore. Questo processo nasce dall’integrazione tra analisi macro — utile per comprendere i flussi di capitale e le dinamiche globali — e lettura tecnica dei grafici, che consente di individuare timing e livelli operativi precisi.

A questo si aggiunge un utilizzo avanzato delle opzioni, non solo come strumento direzionale ma come mezzo per interpretare il comportamento delle cosiddette “balene”, ovvero i grandi operatori istituzionali. Attraverso l’analisi delle strutture opzionali e della volatilità implicita, Mereghetti è in grado di anticipare movimenti e costruire operazioni con payoff asimmetrici.

Il risultato è un modello operativo che combina visione macro, precisione tecnica e gestione del capitale, con l’obiettivo di operare sempre in condizioni di vantaggio statistico.

Maxx Mereghetti: il successo nel trading è sempre frutto di logica, dati e controllo del rischio

In un contesto in cui molti al giorno d’oggi cercano scorciatoie, il percorso di Mereghetti dimostra come il trading possa diventare un’attività altamente performante solo quando viene trattato come un vero e proprio sistema, dove ogni decisione è guidata da logica, dati e controllo del rischio. Il successo, in questo genere di attività, non è mai casuale e Maxx Mereghetti ne è la prova lampante. Chi vuole avvicinarsi al mondo del trading, lo deve fare con i giusti strumenti e con le basi tecniche adeguate.