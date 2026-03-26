Contship Logistics Forum 2026: Supply chain tra innovazione e nuove tensioni globali. Cresce l'uso dell'Intelligenza Artificiale, intermodalità ancora una sfida

• Presentati i nuovi dati della Survey Contship–SRM su 400 aziende manifatturiere del Nord Italia che importano ed esportano container via mare • Il 51% delle imprese utilizza o sta valutando l'IA e il 62% aumenterà gli investimenti digitali. Solo l'11% usa il treno tra azienda e porto. Il 43% segnala impatti della geopolitica sulle proprie catene logistiche • Lanciato in anteprima “Synlog Alliance”: primo progetto consortile di logistica e portualità data-driven

26 marzo 2026 a

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Milano, 25 marzo 2026 – Contship Italia e SRM, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, presentano l’ottava edizione della Survey “Corridoi ed efficienza logistica dei territori”, uno studio che analizza le scelte logistiche di 400 imprese manifatturiere di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – tre regioni che rappresentano circa il 41% del PIL italiano e il 51% dell’import-export nazionale.

L’indagine esamina inoltre i principali trend che stanno trasformando la logistica e le supply chain globali, con particolare attenzione a Intelligenza Artificiale & Digitalizzazione, Intermodalità e Geopolitica. Quest’edizione (per il secondo anno consecutivo) integra e consolida il punto di vista di 100 imprese logistiche, offrendo una visione completa delle dinamiche tra domanda e offerta di servizi logistici.

In uno scenario globale segnato dalle tensioni in Medio Oriente e dall’instabilità dei corridoi tra Europa e Asia, la logistica italiana si è interrogata sul proprio futuro. La necessità di accorciare le filiere e di investire in intelligenza artificiale, digitalizzazione e intermodalità non è più solo una scelta di business, ma leva di competitività e posizionamento strategico del sistema Paese.

Con l’obiettivo di favorire il confronto e stimolare una riflessione condivisa su queste sfide, la seconda edizione del Contship Logistics Forum ha riunito a Milano i principali protagonisti della logistica internazionale, del mondo associativo di settore, delle istituzioni e dell’industria, promuovendo il dialogo e l’elaborazione di possibili strategie di fronte agli attuali mutamenti geopolitici e agli scenari competitivi globali.

Novità di quest’anno è stata la presentazione di Synlog Alliance, il primo consorzio dati aperto e applicato alla logistica e portualità in Italia, un’iniziativa strategica per costruire un ecosistema collaborativo più intelligente e interconnesso. Il consorzio combina algoritmi avanzati e standard comuni per supportare decisioni strategiche e operative, garantendo efficienza attraverso lo scambio continuo di dati tra logistica, porti e trasporti.

Infine, nell’ambito del tema dell’intermodalità, sono stati analizzati e discussi i dati emersi da uno studio sui principali corridoi internazionali FTL tra Italia, Benelux, Germania e UK, con l’obiettivo di confrontare le performance del trasporto su strada e di quello intermodale. I risultati hanno evidenziato come, su alcune direttrici, l’intermodale possa essere particolarmente competitivo rispetto al trasporto esclusivamente su camion, confermando la visione condivisa dal settore: camion e treno non sono alternative in contrapposizione, ma componenti complementari di un sistema logistico integrato, efficiente e intelligente, in grado di guidare la logistica del futuro.

Con oltre 120 partecipanti e 20 panelist coinvolti nelle diverse sessioni – tra rappresentanti di istituzioni, operatori della supply chain e stakeholder commerciali – la seconda edizione del Contship Logistics Forum si è confermata un evento di riferimento per approfondire le sfide, le opportunità e il ruolo strategico del sistema logistico per la competitività del Paese.

Cristiano Pieragnolo, Chief Commercial Officer di Contship, ha dichiarato: “Come Contship, vogliamo essere partner strategici dei nostri clienti, integrando asset, competenze intermodali e terminalistiche con capacità di execution. Il Contship Logistics Forum è un momento di confronto dove idee e competenze diventano soluzioni concrete. Confermiamo così il nostro impegno nell’essere un punto di riferimento per chi guida e innova le supply chain del futuro e nel contribuire attivamente a una visione di sistema che rafforzi la competitività dei territori, consentendo una crescita sostenibile del business dei nostri clienti”.

Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, ha dichiarato: “Questa Survey è diventata nel tempo uno strumento di conoscenza originale che riesce a fondere tre anime del nostro sistema economico e a razionalizzarne i punti di vista: la logistica portuale, rappresentata da un’eccellenza internazionale come Contship; l’industria, costituita dalle imprese coinvolte nella Survey; il mondo della ricerca economica, rappresentato da SRM. Questa integrazione costituisce un elemento chiave per comprendere le criticità del sistema e intercettare con maggiore precisione le reali esigenze delle imprese. Ne emerge una fotografia chiara della rilevanza strategica che hanno lo shipping e la logistica per le regioni industriali italiane, ma anche lo sforzo che il sistema logistico sta facendo – pensiamo agli investimenti in IA e digitalizzazione – per migliorare l’efficienza e la resistenza agli shock geopolitici a supporto del sistema imprenditoriale italiano”.

I principali risultati della Survey

Imprese sempre più digitalizzate

La digitalizzazione dei processi aziendali continua a crescere tra le imprese manifatturiere italiane.

Il 53% delle imprese dichiara un livello di digitalizzazione alto o molto alto

Il 67% investe tra l’1% e il 5% del fatturato in tecnologie digitali

Il 28% investe oltre il 5%

Il 62% prevede di aumentare gli investimenti nei prossimi cinque anni

I principali ostacoli restano la resistenza al cambiamento (35%), il budget limitato (31%) e la carenza di competenze interne (31%).

Cresce l’interesse per l’Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale entra sempre più nelle strategie delle imprese.

Il 51% delle aziende utilizza o sta valutando l’adozione dell’IA (era il 19% nel 2024)

Il 68% prevede di mantenere o aumentare gli investimenti in IA

Tra le tecnologie più utilizzate emergono:

Supply Chain Risk Intelligence (32%)

Blockchain (28%)

IA generativa per l’assistenza clienti (23%)

Nei prossimi tre anni è atteso un ulteriore aumento dell’adozione di tutte le tecnologie analizzate.

Intermodalità ancora limitata ma prospettive di crescita

Nonostante gli investimenti infrastrutturali, l’utilizzo del trasporto ferro-gomma resta ancora contenuto.

In media nel periodo 2019-2025 solo l’11% delle imprese ha utilizzato il trasporto intermodale tra azienda e porto

La maggioranza preferisce il trasporto su gomma

Le principali motivazioni sono:

minori costi (43%)

abitudine all’uso della strada (35%)

maggiore affidabilità percepita (31%)

Tuttavia, il 21% delle imprese prevede di aumentare l’utilizzo dell’intermodalità nei prossimi due anni.

Geopolitica sempre più centrale nelle supply chain

Le tensioni internazionali stanno influenzando sempre di più le scelte logistiche delle imprese.

Il 43% delle aziende dichiara di aver subito un impatto sulla propria logistica. Conflitti internazionali e tensioni commerciali stanno modificando rotte e strategie di approvvigionamento

Un caso significativo riguarda le politiche protezionistiche degli Stati Uniti:

Il 52% delle imprese che esportano container negli USA ha registrato un calo delle esportazioni a causa di tali politiche

Per reagire ai dazi, le aziende stanno adottando diverse strategie:

rafforzamento dei rapporti con i clienti statunitensi (39%)

localizzazione della produzione negli USA o in Paesi con accordi commerciali favorevoli (24%)

miglioramento dell’efficienza produttiva per ridurre i costi (23%)

Corridoi logistici dei container: Europa e Nord America i principali mercati di export, su import ancora Cina fortissima

Per quanto riguarda le destinazioni dell’export via mare dei container:

Europa: 46% delle imprese

Nord America: 37%

Far East: 15%

Tra i mercati più rilevanti:

Stati Uniti (34%)

Regno Unito (24%)

Cina (12%)

Genova si conferma il porto più utilizzato per l’export, seguito da Ravenna, Venezia e La Spezia.

Sul fronte dell’import, l’Asia resta l’area principale di approvvigionamento:

Far East: 62%

Cina: 58% delle imprese

Il focus sulle imprese logistiche

La Survey include anche un’indagine su 100 operatori logistici. I risultati mostrano un settore sempre più orientato alla digitalizzazione:

il 50% delle imprese logistiche ha un alto livello di digitalizzazione

il 37% investe oltre il 5% del fatturato in tecnologie digitali

il 63% prevede di aumentare gli investimenti nei prossimi anni

Anche l’Intelligenza Artificiale registra una crescita significativa:

il 48% delle imprese logistiche la sta già esplorando o implementando

il 66% prevede di aumentare gli investimenti

Secondo gli operatori:

il 55% ritiene che l’IA migliorerà le prestazioni logistiche

il 59% che ridurrà i costi

il 65% che favorirà lo sviluppo dell’intermodalità

Intermodale – imprese logistiche come abilitatori di filiera?

Più operatori logistici (23%), rispetto alle imprese manifatturiere, dichiarano di utilizzare l’intermodale

il 58% di questi lo utilizza per una percentuale compresa tra il 20% e il 60% della merce trasportata.

Il 24% sta valutando un aumento dell’utilizzo dell’intermodale nei prossimi due anni.



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CONTSHIP è il partner d’eccellenza nell’offerta di servizi integrati di logistica portuale e trasporto intermodale. Il Gruppo è impegnato nel fornire soluzioni integrate e personalizzate per le esigenze logistiche dei clienti, con un punto di forza derivante dalla gestione diretta degli asset. I tratti distintivi dell’offerta logistica comprendono una forte spinta alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’integrazione verticale dei servizi.

www.contshipitalia.com

SRM è il centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo specializzato nell’analisi delle dinamiche economiche in una visione europea e mediterranea, oggi punto di riferimento internazionale per le ricerche svolte nell’ambito dell’Osservatorio sull’Economia dei Trasporti Marittimi e la Logistica.

www.sr-m.it

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