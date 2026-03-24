RAI: A FARWEST IL VIDEO ESCLUSIVO DEL FIGHT CLUB DI ROMA

Tra le altre inchieste : l'islamizzazione delle scuole, il sistema dei braccialetti anti violenza e le sette criptocristiane tra truffe e denunce

24 marzo 2026 a

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Martedì 24 marzo , alle 21.25 su Rai 3, torna Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile con un’inchiesta sull’islamizzazione delle scuole con classi di studenti di origine straniera che arrivano a rappresentare il 100% degli iscritti. Assenze collettive e istituti svuotati durante il Ramadan riaccendono il dibattito su integrazione e identità.



FarWest si sposta a Roma con il video in esclusiva degli episodi di violenza che si consumavano in quello che è stato definito dai media "il garage dell'orrore". L'indagine sul Fight Club della Capitale offre uno spaccato sulla criminalità giovanile legata allo spaccio di droga nel quadrante nord ovest della città. L'inchiesta ripercorre l’agghiacciante vicenda che collega questi video all'esplosione di una bomba in un lotto di case popolari.



FarWest indaga sulle sette criptocristiane più pericolose d’Italia: decine di persone plagiate da un sedicente “maestro” che è stato più volte denunciato alla magistratura, come raccontano alcune vittime.



Farwest si occupa del sistema antistalking dei braccialetti elettronici che dovrebbero proteggere le donne vittime di violenza ma che mostrano lacune e malfunzionamenti .



FarWest torna come in ogni puntata sul caso Garlasco, indagando nodi irrisolti e ancora oggetto di dibattito. Uno dei principali temi riguarda le ipotesi legate all'arma del delitto, su cui si sta concentrando la difesa di Andrea Sempio.