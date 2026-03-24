Anonimato totale su internet: come usare il Dark Web

S. A. 24 marzo 2026 a

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Il Dark Web è una porzione sommersa della rete internet che non viene indicizzata dai comuni motori di ricerca come Google o Bing e che non è accessibile attraverso i browser tradizionali come Chrome o Safari. Per visualizzarlo correttamente, occorre immaginarlo come la parte più profonda di un iceberg: sopra la superficie si trova il web che tutti utilizzano quotidianamente, mentre subito sotto si estende il Deep Web, che include pagine private come le caselle email o le aree riservate delle banche. Il Dark Web occupa lo strato più basso e nascosto, una zona progettata intenzionalmente per garantire l'anonimato totale sia di chi pubblica i contenuti sia di chi li consulta, rendendo ogni traccia digitale quasi impossibile da seguire.

L'accesso a questo territorio digitale avviene quasi esclusivamente attraverso Tor Browser, uno strumento gratuito che instrada la connessione attraverso una serie di passaggi crittografati globali. Una volta installato questo software, l'utente si ritrova in un ambiente dove gli indirizzi dei siti web appaiono come lunghe stringhe di numeri e lettere casuali che terminano con l'estensione .onion. In questo spazio non esiste una navigazione lineare guidata da algoritmi pubblicitari. Per orientarsi, l'utente deve affidarsi a directory collettive che fungono da elenchi di link, come la celebre Hidden Wiki, che cataloga siti di varia natura, dalle biblioteche digitali censurate ai forum di discussione tecnica.

Un esempio pratico di utilizzo quotidiano nel Dark Web riguarda la libertà di informazione. Molte testate giornalistiche internazionali, come il New York Times o la BBC, possiedono una versione .onion del proprio sito per permettere la lettura delle notizie a chi vive in paesi dove l'informazione è soggetta a forti restrizioni o blocchi governativi. Allo stesso modo, esistono social network alternativi e piattaforme di messaggistica che non raccolgono dati personali, offrendo un rifugio a chi desidera comunicare senza che le proprie conversazioni vengano analizzate a fini commerciali o di sorveglianza.

Muoversi in sicurezza in questo labirinto richiede una prudenza estrema e il rispetto di alcune regole tecniche fondamentali. Poiché il Dark Web ospita anche mercati illegali e software malevoli, è vitale non inserire mai i propri dati reali, come nomi, indirizzi o numeri di telefono, all'interno di alcun modulo o forum. Un accorgimento tipico degli utenti esperti consiste nel mantenere la finestra del browser nelle dimensioni predefinite, poiché ingrandirla a tutto schermo potrebbe rivelare dettagli tecnici del proprio computer utili a identificare l'utente attraverso il cosiddetto "fingerprinting". Inoltre, è buona norma mantenere il livello di protezione del browser al massimo grado, impostandolo su "Safest", per bloccare script automatici e JavaScript che potrebbero tentare di installare virus o sottrarre informazioni dal dispositivo.

Per una navigazione ancora più protetta, molti utenti scelgono di utilizzare una VPN (Virtual Private Network) in combinazione con Tor, attivandola prima di aprire il browser per nascondere persino al proprio fornitore di servizi internet il fatto che si stia accedendo alla rete Onion. Un ulteriore livello di cautela consiste nel verificare sempre l'autenticità degli indirizzi .onion consultando fonti incrociate, poiché la somiglianza tra link malevoli e link legittimi è spesso minima e ingannevole.