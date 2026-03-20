La passerella di Quiteessential al Sabo District tra mille colori

20 marzo 2026 a

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Quiteessential accende le luci del Sabo District, spazio neoindustriale nel quartiere Pietralata, dove l’essenzialità degli arredi e il pavimento grigio fanno da cornice perfetta alle creazioni di Claudia Dal Brollo, direttore creativo del brand romano. Ad accogliere i numerosi ospiti, una danzatrice in abito bianco firmato Q.E. che, sulle note de La sera dei miracoli di Lucio Dalla, attraversa con grazia ed eleganza la passerella, che subito dopo si trasforma nella runway delle 17 modelle arrivate da Milano. La colonna sonora cambia ritmo, si fa più underground e si apre con l’incalzante musica del film La grazia. A inaugurare la sfilata sono gli iconici tailleur del brand, da sempre tra i capi più amati dalla clientela.

La palette cromatica si muove tra tonalità delicate e senza tempo: dal bianco al taupe, fino al nuovissimo camelia, passando per cipria, polvere e le diverse sfumature dei toni naturali. Il ritmo cambia ancora con l’ingresso dei set in mikado, vivaci e spumeggianti, completati da straordinarie micro bag ton sur ton, autentiche creazioni artigianali e grande novità della collezione primavera-estate, destinate a diventare veri must-have. Particolarmente raffinata anche la capsule dedicata ai tight, con cui Claudia ha voluto rendere omaggio al maestro Valentino: le modelle indossano deliziose cuffie in pizzo colorato, ispirate proprio a quelle da lui ideate. La sfilata prosegue poi con look più estivi, tra camicie in mussola e caftani impalpabili, per arrivare infine alla sera, che si apre in un parterre scenografico che ricorda quasi un ritratto di famiglia immerso in mille colori. Riflettori puntati sulla nuova versione dell’iconico abito Claudia, tra i momenti più attesi della collezione.

Tra gli ospiti presenti: Eleonora Daniele in tight rosso, Rita Rusic con l’abito Claudia in versione lunga, Eliana Miglioin tailleur bianco, Monica Marangoni e Alessandra Mussolini in tailleur verde smeraldo. Presenti anche la moglie del ministro Urso, il sottosegretario Elena Lorenzini, Annamaria Monorchio e Laura Bosetti Tonatto