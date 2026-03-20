Operazione Nostalgia debutta indoor: il 28 marzo a Roma il primo evento al Palazzo dello Sport

A Roma il ritorno in campo di Totti e Nesta: insieme per l'Italia, a 20 anni dal trionfo mondiale di Berlino, e per la prima volta al Palazzo dello Sport

20 marzo 2026 a

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Si è svolta a Roma la conferenza stampa di presentazione del primo raduno indoor di Operazione Nostalgia, in programma sabato 28 marzo 2026 al Palazzo dello Sport. L’evento segna una tappa inedita all’interno di un percorso decennale che ha visto protagonisti alcuni dei più grandi interpreti del calcio degli anni Novanta e Duemila, tra cui Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Rivaldo, Adriano, Gianfranco Zola e Roberto Baggio.

La storia di Operazione Nostalgia nasce nel 2014 da una pagina Facebook e, in breve tempo, cresce fino a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, attirando l’attenzione di istituzioni e media. Negli anni, i Raduni hanno registrato un successo crescente negli stadi di Lecce, Parma, Cesena, Ferrara, Salerno, Novara e Vicenza, con oltre 200 giocatori coinvolti e più di centomila spettatori complessivi, mentre la community ha superato il milione di fan.

Nel corso dell’ultimo anno, in occasione dei Raduni di Parma (7 giugno) e Reggio Calabria (6 settembre), gli eventi sono stati patrocinati rispettivamente dalla Lega Serie A e dalla FIFA, con il Presidente Gianni Infantino protagonista in campo insieme a Roberto Baggio, Francesco Totti e agli altri campioni presenti.

Dal 2026 si apre un nuovo capitolo nella storia di Operazione Nostalgia. Per la prima volta, infatti, l’evento sarà proposto in una versione indoor: i calciatori scenderanno in campo all’interno di un palazzetto, su un terreno di gioco di dimensioni ridotte pensato per esaltare lo spettacolo, con tribune a ridosso del campo per garantire un coinvolgimento ancora più diretto del pubblico.

Il Palazzo dello Sport di Roma sarà il cuore della manifestazione e, per la prima volta, aprirà le sue porte al calcio. Come di consueto, nel giorno dell’evento sarà allestito un Fan Village nelle aree esterne all’impianto, con apertura al pubblico dalle ore 10.30, dove i sostenitori provenienti da tutta Italia potranno vivere da vicino l’atmosfera della giornata e incontrare alcuni dei protagonisti.

Lo spettacolo prenderà il via dalle ore 18 con la “Love Cup”, gara a sfondo sociale che vedrà coinvolti anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’Assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato. A seguire, spazio alle esibizioni a tema dei calciatori e, dalle ore 20, al torneo principale con le selezioni di Italia, Resto d’Europa e Resto del Mondo.

Tra i protagonisti attesi: Francesco Totti, capitano della selezione italiana, Zvonimir Boban (capitano Europa) e Javier Zanetti (capitano Resto del Mondo), insieme ad Alessandro Nesta, Edgar Davids, Juan Sebastián Verón, Vincent Candela, Hernanes, Simone Perrotta e molti altri campioni. Sono attese oltre 10mila persone ed è prevista la diretta televisiva in chiaro dell’evento.

Ad accompagnare il pubblico all’interno dell’impianto sarà anche la musica di Dimensione Suono Roma, che tra le ore 17 e le 18 proporrà uno spettacolo dedicato.

Tra i temi più significativi dell’evento, il ritorno in campo insieme di Francesco Totti e Alessandro Nesta: i due campioni giocheranno nella loro città rappresentando l’Italia, a vent’anni di distanza dal Mondiale vinto a Berlino. Per entrambi sarà inoltre la prima volta al Palazzo dello Sport, nell’anno in cui celebrano i 50 anni (Nesta il 19 marzo, Totti il 27 settembre).