Fes Servizi, dove i dati trasformano la terra in energia del futuro

L'azienda, grazie ad analisi avanzate e visione strategica, mappa e seleziona i terreni migliori, trasformandoli in opportunità per impianti efficienti e sostenibili

20 marzo 2026 a

a

a

Nel campo degli impianti energetici, adottare un approccio data-driven nella selezione dei terreni rappresenta un elemento cruciale. L’analisi di dati relativi a compatibilità, caratteristiche morfologiche, accessibilità e vincoli normativi consente infatti di individuare con rapidità le aree più idonee, riducendo tempi, costi e rischi. È proprio in questo ambito che opera quotidianamente Fes Servizi, realtà specializzata nello scouting e nella validazione di terreni destinati a impianti fotovoltaici. Con sede a Mesagne, in provincia di Brindisi, l’azienda opera prevalentemente nel centro-sud Italia, concentrandosi su attività di analisi, consulenza e sviluppo progettuale.

Tecnologia e innovazione

Il fulcro dell’attività è rappresentato da un software proprietario di ultima generazione, progettato internamente per rendere le analisi preliminari sempre più precise e strategiche. Il sistema integra numerosi parametri per valutare la fattibilità dei terreni: dalla compatibilità alla conformazione, fino a elementi come qualità dell’aria, presenza di cabine elettriche e vincoli paesaggistici, idrogeologici, archeologici e urbanistici. “Ogni fattore contribuisce alla definizione di un punteggio finale - spiega Kevin Zuccaro, cofondatore assieme a Pietro Keci - offrendo una valutazione oggettiva e strutturata già nelle fasi iniziali”. Fes Servizi svolge quindi un ruolo chiave nella ricerca proattiva di terreni idonei, offrendo analisi vincolistiche, due diligence e valutazioni tecniche preliminari.

Un’offerta integrata

Per la costruzione degli impianti, l’azienda collabora con general contractor specializzati in soluzioni chiavi in mano per progetti utility-scale. Sul fronte manutenzione e revamping, invece, si affida a partner certificati per la gestione O&M e l’aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti. Inoltre, Fes Servizi è attiva anche nel segmento dei sistemi Bess (Battery Energy Storage Systems), dedicati alla gestione avanzata dell’accumulo energetico.

Crescita e risultati

L’efficacia del modello F.E.S. è misurabile nei numeri: un portafoglio progetti in rapida espansione, che spazia dagli impianti già connessi a quelli in fase di sviluppo in tutto il Mezzogiorno. A gestire questi volumi è una squadra trasversale in continuo potenziamento, dove il nucleo aziendale lavora in stretta sinergia con un network selezionato di ingegneri, architetti e tecnici.

Sguardo al futuro

La sede resta orgogliosamente a Mesagne, ma gli obiettivi guardano ben oltre. Per i prossimi anni, l’azienda si prepara a esportare le proprie competenze e il proprio modello operativo all’estero, dimostrando come la Puglia possa proporsi sul mercato internazionale come un autentico polo d’innovazione tecnologica per l’energia di domani.