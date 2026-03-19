Festa del Papà: il volto invisibile dei padri separati

Maria Monsè 19 marzo 2026 a

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Il 19 marzo, giorno dedicato alla Festa del Papà e alla figura simbolica di San Giuseppe , in tutta Italia i bambini preparano disegni, piccoli regali e pensieri per i loro padri. È una giornata che celebra la paternità come punto di riferimento affettivo ed educativo nella crescita dei figli.

Ma dietro questa ricorrenza, che richiama valori di famiglia e presenza, esiste anche una realtà meno visibile e spesso poco raccontata: quella dei padri che questa festa la vivono tra nostalgia, distanza e difficoltà. Sono i papà che non ci sono più e che vengono ricordati con affetto e gratitudine dai figli. Ma sono anche i padri che, pur essendo vivi e desiderosi di esercitare pienamente il proprio ruolo, incontrano ostacoli nel mantenere un rapporto quotidiano con i propri figli dopo una separazione.

Negli ultimi anni il fenomeno delle separazioni è cresciuto in modo significativo, portando con sé nuove sfide sociali e familiari. Quando una coppia si separa, il rischio è che il conflitto tra gli adulti finisca per riflettersi sul rapporto con i figli. E in questo contesto, molti padri denunciano di sentirsi progressivamente marginalizzati nella vita familiare.

In diversi casi il ruolo paterno, secondo alcune associazioni, finisce per essere ridotto prevalentemente alla dimensione economica. Padri chiamati a garantire il sostegno finanziario ma che lamentano difficoltà nel mantenere una presenza stabile e continuativa nella vita dei figli. Una situazione che, secondo l’ Osservatorio dei Diritti dei Padri Separati , richiede un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni e della politica.

L’organizzazione, guidata dal presidente Filippo Marra , porta avanti iniziative e proposte per promuovere una riforma del sistema che regola le separazioni e l’affidamento dei figli.

Al centro delle richieste vi è il rafforzamento del principio della bigenitorialità: il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche quando la coppia non esiste più. Un principio che, sulla carta, è già riconosciuto dall’ordinamento, ma che secondo molte testimonianze non sempre trova piena applicazione nella pratica.

L’Osservatorio sostiene la necessità di strumenti più efficaci per prevenire l’esclusione di uno dei genitori dalla vita dei figli e per evitare che le tensioni tra ex coniugi possano trasformarsi in conflitti che ricadono sui minori.

La Festa del Papà diventa così non solo una giornata di celebrazione, ma anche un momento di riflessione su un tema che riguarda migliaia di famiglie italiane. Perché se una relazione può finire, il legame tra genitore e figlio resta un diritto e una responsabilità che non dovrebbe mai essere messa in discussione.

E forse proprio questa ricorrenza può ricordare a tutti – istituzioni, società e famiglie – una verità semplice ma fondamentale: si può smettere di essere una coppia, ma non si smette mai di essere genitori.