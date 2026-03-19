“Non ho l'età: donna e menopausa” all'Università Europea di Roma (UER)
Martedì 24 marzo 2026 si terrà a Roma, presso l’Università Europea di Roma (UER), il Corso “Non ho l’età: donna e menopausa” organizzato dalla Divisione di Ginecologia dell’Ospedale San Carlo di Nancy - GVM care - Roma (dott. Giuseppe Sorrenti / dott. Mariavita Ciccarone).
Una donna che sta per andare in menopausa manifesta disagio, nervosismo, insofferenza, intolleranza, ma soprattutto si domanda: “sto invecchiando pure io? Ma non ho l'età …”
I relatori, tutti di grande competenza nel campo, cercheranno di rispondere a queste domande, analizzando inoltre stati di menopausa “meno fisiologici”: precoce, anticipata e quella particolare menopausa, detta iatrogena, che riguarda le donne con malattie oncologiche o croniche.
Si parlerà dei trattamenti più moderni destinati ai sintomi locali, oltre quelli sistemici; verrà descritta la terapia ormonale sostituiva, anche con ormoni bioidentici, la cura dei disturbi del sonno e dell'umore, la salvaguardia dell'integrità delle ossa.