"Renaissance in Economics 2026”: al via il tour nelle Università italiane

18 marzo 2026 a

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Il cammino verso la terza edizione della Conferenza Internazionale “Renaissance in Economics” entra nel vivo: in vista dell’evento che si terrà a Roma il 14 e 15 maggio 2026, prende il via un ciclo di sei incontri che avranno al centro del dibattito l’equità intergenerazionale e la valorizzazione delle conoscenze, con l’obiettivo di raccogliere il contributo di giovani e studenti per arricchire e completare il documento strategico che verrà presentato a maggio.

In particolare, i laboratori si concentreranno sui temi multidisciplinarietà negli atenei, realizzare nuove alleanze tra le università e gli attori dell’economia sociale e civile presenti nei loro territori e quale ruolo devono avere i giovani e studenti per aumentare l’equità intergenerazionale nell’economia e nella società: sono queste le sfide e al tempo stesso le grandi opportunità che verranno affrontati nei laboratori.

In un paese sempre più anziano, dove l’indice di vecchiaia ha superato il 200% (dati ISTAT, Censimento e dinamica della popolazione – Anno 2024) e l’età media è di 49 anni, promuovere l’equità intergenerazionale è fondamentale non solo sul piano etico, ma anche per la tenuta sociale del sistema paese.

Secondo la ricerca dell’OCSE Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for all generations? nei paesi in cui le disuguaglianze intergenerazionali sono elevate, la soddisfazione per la propria vita è complessivamente inferiore.

Nel panorama dei paesi OCSE, 14 dispongono di una legge quadro sulle politiche giovanili, mentre l’Italia, insieme ad altri 20 Paesi, non ne dispone, mentre il 76% dei paesi, inclusa l’Italia, ha adottato una strategia giovanile pluriennale a livello nazionale.

Secondo le rilevazioni Eurostat e Istat relative al 2024 e all'inizio del 2025, il tasso di occupazione complessivo nella fascia 15-24 anni in Italia si attesta intorno al 19,2%, un valore drasticamente inferiore alla media UE del 34,8%.

I dati della ricerca Italia generativa di Fondazione Unipolis, mostrano un crescente divario generazionale, specialmente in termini di accumulo di ricchezza e accesso alla stabilità lavorativa, con le generazioni più giovani (Millennials e Gen Z) svantaggiate rispetto ai Baby Boomers.

Anche sul fronte accademico, le cose non vanno meglio: si stima che solo il 10-20% dei dottorati riesca a ottenere una posizione accademica a tempo indeterminato e che i finanziamenti e le opportunità di pubblicazione tendono a concentrarsi su accademici senior, limitando l'indipendenza e la crescita dei giovani ricercatori.

Il tour delle università vuole porre l’accento sul ruolo degli Atenei, a cavallo tra ricerca, didattica e impatto sociale, per comprendere gli elementi necessari per diventare infrastruttura civica, capace di attivare relazioni, competenze e processi collaborativi orientati al bene comune e allo sviluppo sociale delle Comunità.

Le 6 tappe del "Rinascimento" Economico attraversano l’Italia e coinvolgeranno le seguenti Università:

· 18 Marzo – Università di Pavia

· 20 Marzo – Università di Catania

· 13 Aprile – Università Federico II di Napoli

· 15 Aprile – Università di Firenze

· 27 Aprile – Università di Roma Tor Vergata

· 29 Aprile – Università di Perugia