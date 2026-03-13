Claudio Carserà, Eur SpA: “Investimenti per 100 milioni in 3 anni”

13 marzo 2026 a

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"Quest’anno EUR SpA ha deciso di partecipare al MIPIM per presentare la propria realtà al mercato internazionale del real estate. Siamo uno dei principali asset manager immobiliari italiani, con un portafoglio in gestione di circa un miliardo di euro. Ci distinguiamo per la varietà del nostro business e per la composizione del nostro portafoglio, che si articola in due grandi ambiti: da un lato la gestione immobiliare di un patrimonio unico e solido, dall’altro la gestione del più grande polo congressuale, eventistico e turistico della Capitale”. Lo ha dichiarato Claudio Carserà, Amministratore Delegato di EUR SpA, intervenuto al MIPIM, la più importante fiera internazionale dedicata al settore immobiliare e allo sviluppo urbano, in corso a Cannes, punto di riferimento per investitori, istituzioni e operatori del real estate.

“Per il prossimo triennio - ha continuato - abbiamo in programma investimenti complessivi per oltre 100 milioni di euro: più di 50 milioni destinati alla riqualificazione e alla valorizzazione del nostro portafoglio immobiliare e oltre 50 milioni dedicati allo sviluppo e al potenziamento del polo congressuale, eventistico e turistico. Inoltre, sul fronte immobiliare, Eur SpA è attualmente impegnata in un’importante operazione di riqualificazione dell’area ex Velodromo, un progetto che sarà presentato ufficialmente il prossimo anno”.

Claudio Carserà ha concluso sottolineando come “il polo congressuale, eventistico e turistico continua a darci grandi soddisfazioni: quest’anno abbiamo superato i 20 milioni di euro di fatturato e registrato oltre un milione e mezzo di visitatori nelle nostre strutture, trainate dal Palazzo dei Congressi, dal Palazzo dello Sport e dal Roma Convention Center La Nuvola”.