MIM: Segnalazioni su dibattiti a scuola senza contraddittorio allo stato attuale fanno riferimento a sostenitori del “No” al referendum
“Premesso che, da quanto sta emergendo, nel caso di Napoli nessun addebito può essere rivolto alle scuole, allo stato attuale le uniche segnalazioni pervenute al Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardanti dibattiti che sarebbero avvenuti all’interno di istituti scolastici statali in assenza di contraddittorio fanno riferimento a sostenitori del “No” al referendum. Gli Usr sono impegnati ad una attenta verifica delle segnalazioni".
Così in una nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito.