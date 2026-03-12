MIM: Segnalazioni su dibattiti a scuola senza contraddittorio allo stato attuale fanno riferimento a sostenitori del “No” al referendum

12 marzo 2026 a

“Premesso che, da quanto sta emergendo, nel caso di Napoli nessun addebito può essere rivolto alle scuole, allo stato attuale le uniche segnalazioni pervenute al Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardanti dibattiti che sarebbero avvenuti all’interno di istituti scolastici statali in assenza di contraddittorio fanno riferimento a sostenitori del “No” al referendum. Gli Usr sono impegnati ad una attenta verifica delle segnalazioni".

Così in una nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito.