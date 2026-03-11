Implantologia per cardiopatici, l'approccio dei dottori Salzano e Tirone tra eccellenza clinica e responsabilità sociale

11 marzo 2026 a

Cuneo - L’evoluzione della medicina e l’allungamento dell’aspettativa di vita hanno modificato in profondità il profilo dei pazienti che si rivolgono agli studi odontoiatrici per interventi di chirurgia implantare. Le patologie cardiovascolari rappresentano oggi la condizione sistemica più diffusa nella popolazione adulta e anziana, e la loro presenza impone un livello di attenzione superiore nella pianificazione terapeutica. È su questo terreno che la Clinica Salzano e Tirone ha costruito negli anni un modello clinico strutturato per la gestione dei casi complessi, diventando un punto di riferimento nella chirurgia implantare ad alta specializzazione.

All’interno di questo percorso, il Dott. Federico Tirone, tra i massimi esperti italiani nel campo dell’implantologia, si impegna ogni giorno per garantire anche pazienti cardiopatici la possibilità di un trattamento riabilitativo sicuro, fondato su rigore scientifico, valutazione multidisciplinare e protocolli operativi definiti.

Il tema dell’implantologia nei pazienti cardiopatici viene spesso affrontato con timore o superficialità, questo porta molti pazienti a rinunciare alla riabilitazione della propria bocca per paure spesso infondate. La realtà clinica dimostra invece che la chirurgia implantare ambulatoriale, classificata come procedura a basso rischio intrinseco, può essere eseguita con elevati standard di sicurezza quando supportata da una stratificazione accurata del rischio e da una pianificazione personalizzata. Le Linee Guida 2022 della Società Europea di Cardiologia forniscono indicazioni molto chiare per il chirurgo orale e per l’anestesista che devono operare su un paziente cardiopatico (un percorso decisionale chiamato “stepwise” che integra condizioni cliniche del paziente, invasività della procedura e capacità funzionale individuale).

L’approccio adottato alla Clinica Salzano Tirone parte da un’analisi approfondita della documentazione cardiologica, dal confronto diretto con lo specialista di riferimento e dalla verifica puntuale dei parametri vitali. La presenza di cardiopatia ischemica stabile, insufficienza cardiaca compensata o ipertensione controllata richiede un adattamento del percorso terapeutico, con monitoraggio intraoperatorio e strategie di riduzione dello stress chirurgico. Nei casi di recente sindrome coronarica acuta, scompenso severo o aritmie instabili, la chirurgia elettiva viene differita fino al raggiungimento di condizioni cliniche adeguate.

Un passaggio particolarmente delicato riguarda la gestione delle terapie antiaggreganti e anticoagulanti. La letteratura scientifica evidenzia come la sospensione inappropriata di tali farmaci possa esporre a un rischio tromboembolico superiore rispetto al sanguinamento locale, che può essere efficacemente controllato attraverso tecniche di emostasi avanzata da parte di operatori esperti nel trattamento dei pazienti fragili.

Grande attenzione viene dedicata anche ai pazienti portatori di stent coronarici o dispositivi elettronici impiantabili come pacemaker e defibrillatori. L’intervento implantare viene pianificato nel rispetto dei tempi di sicurezza post-impianto dello stent e con precauzioni specifiche per evitare interferenze elettromagnetiche. La sedazione cosciente rappresenta uno strumento fondamentale per contenere il carico catecolaminergico legato all’ansia, stabilizzando pressione arteriosa e frequenza cardiaca durante la procedura.

Il messaggio che si evince con forza è di natura clinica ed etica insieme. L’implantologia costituisce una terapia funzionale ed estetica che incide sulla qualità della vita, sulla nutrizione, sulla fonazione e sulla dimensione relazionale del paziente. Garantire l’accesso a queste cure anche ai soggetti cardiopatici significa tutelare una fascia ampia della popolazione, spesso composta da persone anziane o fragili.

Il Dott. Tirone sintetizza così il proprio orientamento clinico: «La chirurgia implantare moderna si fonda su una valutazione sistemica rigorosa. Le controindicazioni assolute riguardano condizioni di instabilità acuta o uno stato fisico estremamente compromesso. La maggior parte delle cardiopatie croniche stabili richiede semplicemente un adattamento del protocollo chirurgico e farmacologico, con un percorso condiviso tra odontoiatra e cardiologo».

L’approccio multidisciplinare rappresenta il fulcro di questo modello. L’implantologo interpreta i parametri clinici, dialoga con il cardiologo e costruisce un piano terapeutico capace di bilanciare riabilitazione orale e stabilità emodinamica a lungo termine. L’adozione di tecniche mini-invasive, la programmazione accurata dei tempi chirurgici e il monitoraggio costante dei parametri vitali trasformano un quadro clinico complesso in un percorso gestibile con elevati standard di sicurezza.

Il Dott. Tirone aggiunge: «Rigore diagnostico e prudenza terapeutica permettono oggi di offrire opportunità terapeutiche sicure anche ai soggetti più fragili della nostra società. L’implantologia deve essere accessibile, fondata su criteri scientifici e guidata da responsabilità clinica».

Una visione che consolida il ruolo del Dott. Federico Tirone come punto di riferimento nazionale nell’implantologia complessa. Attività che collocano la Clinica Salzano e Tirone in una prospettiva evoluta della medicina odontoiatrica, dove tecnologia digitale, esperienza chirurgica e collaborazione interdisciplinare convergono verso un unico obiettivo che è quello di garantire sicurezza, qualità delle cure e inclusione sanitaria.

L’implantologia per i pazienti cardiopatici diventa così espressione di eccellenza clinica e impegno sociale. Una disciplina che richiede competenze avanzate, protocolli aggiornati, strutture con organizzazione complessa e capacità di rassicurare il paziente attraverso dati scientifici e risultati documentati. Il sorriso torna ad essere parte integrante di un equilibrio di salute complessiva, costruito su conoscenza, esperienza e responsabilità professionale.