Aeroitalia presenta la nuova livrea: simbolo di crescita e nuova identità

Aeroitalia annuncia il rinnovamento della propria livrea, quale segno tangibile di una nuova fase di crescita e di un posizionamento sempre più distintivo nel panorama dell’aviazione europea. Il nuovo design, applicato sulla flotta a partire da oggi, rappresenta pienamente lo slancio e l’ambizione della compagnia verso il futuro.

La nuova livrea si distingue per linee moderne, pulite ed essenziali, unite ai colori simbolo dell’identità italiana: il verde, il bianco e il rosso scorrono con eleganza sulla coda, proiettandosi lungo la fusoliera in un dinamismo che richiama la vocazione innovativa e affidabile della compagnia. Il logo “AEROITALIA”, in caratteri solidi e marcati, campeggia ben visibile sulla parte anteriore dell’aeromobile, comunicando solidità, chiarezza e un nuovo slancio progettuale.

A commentare il lancio della nuova immagine aziendale, Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia: “La nuova livrea di Aeroitalia segna una tappa fondamentale nella nostra storia. Non si tratta semplicemente di un rinnovamento estetico, ma del simbolo concreto della nostra crescita e della determinazione con cui puntiamo a estendere il nostro posizionamento di mercato. Il design, ispirato all’essenzialità e al dinamismo, richiama i valori di affidabilità, efficienza e identità italiana che da sempre ci contraddistinguono”.