Gruppo Sparkasse e Consorzi Agrari d'Italia insieme per sostenere le imprese agricole

Il Gruppo Sparkasse, primo gruppo bancario indipendente con sede nel Nord Est, composto da Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano e CiviBank- Banca di Cividale, e Consorzi Agrari d’Italia (CAI), piattaforma di approvvigionamento nazionale per le aziende agricole di prodotti, mezzi e servizi nonché accreditato sistema di collocamento delle produzioni nazionali, annunciano la partenza di un importante partnership per sostenere le imprese agricole.

L’intesa ha l’obiettivo di garantire agli agricoltori liquidità e supporto per l’accesso ai mezzi tecnici, ai servizi (tra cui mangimi, impiantistica, sistemi di irrigazione e soluzioni per l’agricoltura di precisione), nonché per favorire l’innovazione tecnologica e la transizione energetica. Tutto questo a condizioni agevolate e con modalità di rientro in linea con i flussi di cassa e con i tempi propri dell’agricoltura.

Grazie a “Risultato Sicuro” - storica iniziativa di CAI che, dal 2022 al 2025, ha permesso di concedere fidi a tasso zero per oltre 157 milioni di euro per un risparmio complessivo che si può stimare attorno ai 6 milioni di euro di interessi - le aziende agricole, clienti del Gruppo Sparkasse, potranno – attingendo a un plafond dedicato – programmare annualmente gli acquisti di mezzi tecnici.

Risultato Sicuro è infatti un servizio di credito a tasso zero, esclusivo della rete Consorzi Agrari d’Italia, al quale ha aderito il Gruppo Sparkasse per la gestione delle forniture agricole.

Si tratta di un elemento cruciale per la gestione del credito agrario, strettamente legato alla programmazione delle attività di coltivazione, che sarà accompagnato dalla consulenza finanziaria di specialisti dedicati.

"Con questo accordo vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno a fianco delle imprese agricole, settore strategico per l’economia del Nord Est. Attraverso strumenti innovativi come Risultato Sicuro, mettiamo a disposizione degli agricoltori soluzioni finanziarie concrete e sostenibili, che consentono di pianificare con serenità gli investimenti e affrontare le sfide della modernizzazione e della transizione energetica. Il Gruppo Sparkasse intende essere partner di lungo periodo per gli imprenditori agricoli, accompagnandoli con consulenza specializzata e prodotti su misura," dichiara Michele Marioni, Responsabile del Servizio Agribusiness del Gruppo Sparkasse.

"Siamo molto felici di avviare una collaborazione con il Gruppo Sparkasse nell’ottica di fornire i migliori servizi agli agricoltori. CAI nasce con il preciso intento di sostenere gli agricoltori nelle attività quotidiane e rispondere alle loro esigenze con soluzioni concrete. Tra queste, mettiamo a disposizione – ormai per il quarto anno consecutivo – Risultato Sicuro, un fido commerciale di conto corrente pensato per facilitare l’acquisto di prodotti e servizi CAI. Il finanziamento è valido per acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e CAI si farà carico della quota interessi e delle commissioni sul fido, a partire dall’apertura del rapporto fino al 31 dicembre 2026," dichiara Andrea Galliazzo, Responsabile Prodotti Finanziari per i clienti di Consorzi Agrari d’Italia (CAI).